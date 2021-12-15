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الصندوق الصناعي يدعم رواد الأعمال الصناعيين للبدء في مشاريعهم الرائدة من خلال برنامج حاضنات الأعمال الصناعية

الصندوق الصناعي يدعم رواد الأعمال الصناعيين للبدء في مشاريعهم الرائدة من خلال برنامج حاضنات الأعمال الصناعية
https://almnatiq.net/?p=1085211
المناطق _ متابعات

يقدمّ صندوق التنمية الصناعية السعودي، دعمًا لرواد الأعمال الصناعيين عبر برنامج حاضنات الأعمال الصناعية، بالشراكة مع

جامعة الملك سعود وصندوق الأمير سلطان بن عبدالعزيز التنموي.

ويهدف البرنامج إلى تقديم المشورة اللازمة لروّاد الأعمال في مراحل إعداد مشاريعهم في قطاعات: الصناعة، التعدين، الطاقة،

والخدمات اللوجستية، وذلك ابتداءً من مراحل التأسيس الأولى كدراسة الجدوى، مرورًا بالحصول على التدريب وورش العمل التي

تدعم تطوير العمل، والإرشاد والاستشارات القانونية والمحاسبية والتمويلية والتسويقية والهندسية، وانتهاءً بمساعدتهم للحصول

على التمويل اللازم، لضمان انطلاقة مشاريعهم على أُسس سليمة.

ويتضمن البرنامج مزايا أخرى، كربط أصحاب تلك المشاريع بشبكة من المستثمرين لاستيفاء شرط الملاءة المالية ومن ثم الحصول

على تمويل الصندوق، حيث وضع الصندوق الصناعي شروطًا للالتحاق بالبرنامج تمثلت في أن يكون المتقدم سعوديًا، وأن يمتلك

المشروع جدوى اقتصادية، وأن يقع ضمن نطاق القطاعات التي يمولها.

وأوضح الصندوق الصناعي، أن النطاق والمزايا الخاصة بهذا البرنامج موحدة لدى الشريكين، ولكن قد تختلف الطريقة المتبعة في

تقديم البرنامج وذلك تبعًا لاختلاف السياسات والإجراءات الخاصة بكل شريك، إذ سيكون الالتحاق بالمعسكر التدريبي المقدم عن

طريق حاضنة صندوق الأمير سلطان التنموي “بيادر” حضوريًا في موقعهم في المنطقة الشرقية (لمدة أسبوعين)، أما المعسكر

المقدم من قبل حاضنة جامعة الملك سعود “خطى” فسيكون حضوره افتراضيًا عبر منصة زوم.

 

ويُمكن التقدم إلى برنامج حاضنات الأعمال الصناعية، عبر زيارة الموقع الإلكتروني للصندوق الصناعي:

https://www.sidf.gov.sa/ar/ServicesforInvestors/Programs/Pages/AFAQ.aspx

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