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الإمارات تعلّق مفاوضاتها مع الولايات المتحدة بشأن بشأن طائرات إف-35

الإمارات تعلّق مفاوضاتها مع الولايات المتحدة بشأن بشأن طائرات إف-35
https://almnatiq.net/?p=1085214
المناطق-الرياض

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، تعليق المفاوضات بشأن صفقة بقيمة 23 مليار دولار لشراء طائرات مقاتلة أمريكية من طراز F-35 وطائرات بدون طيار ومعدات أخرى.

وقالت السفارة الإماراتية في واشنطن: إنها ستعلق المناقشات مع الولايات المتحدة، على الرغم من أن الاجتماعات في “البنتاغون” هذا الأسبوع بين الجانبين بشأن مسائل أخرى، ستستمر كما هو مخطط لها.

وأضافت السفارة في بيان صادر عنها: “تظل الولايات المتحدة المزوّد المفضّل لدولة الإمارات العربية المتحدة للمتطلبات الدفاعية المتقدمة، وقد يُعاد فتح المناقشات بشأن الطائرة إف -35 في المستقبل”.

إلى ذلك قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية وفقاً لرويترز “إن إدارة بايدن ملتزمة بالمبيعات المقترحة لطائرات إف-35 إلى جانب طائرات إم كيو-9بي وذخيرة”.

وتابع المسؤول: “نأمل أن نتمكن من معالجة أي قضايا معلقة”.

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