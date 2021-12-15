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“تقني الباحة” يطلق برنامج الفحص المهني للعمالة

“تقني الباحة” يطلق برنامج الفحص المهني للعمالة
https://almnatiq.net/?p=1085219
المناطق _ متابعات

أطلق التدريب التقني والمهني بمنطقة الباحة أمس, برنامج الفحص المهني للعمالة الوافدة بهدف ورفع مستوى الخدمات المهنية .

وبين مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة مرعي بن سعد القرني أنه بدأ العمل عبر مركزين لفحص العمالة، الأول بالكلية

التقنية للبنين بالباحة في تخصص الكهرباء “قوى وآلات”, والآخر بالمعهد الصناعي الثانوي بالباحة في تخصصات ميكانيكا

السيارات، وكهرباء السيارات والتبريد والتكييف, حيث تم تنفيذ أكثر من 12 جلسة فحص لـ 110 عامل وافد, شمل اختبارات عملية

ونظرية.

وأضاف أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مستمرة في

مواصلة الجهود من خلال خطة توسعية لافتتاح مراكز لفحص العمالة وفق حاجة المحافظات وكثافة المستفيدين في المنشآت

المستهدفة بحسب المراحل.

 

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