احدث الأخبار

خادم الحرمين الشريفين وولي عهده يهنئان ملك مملكة البحرين بذكرى اليوم الوطني لبلاده
أهم الاخبار
 الصحة العالمية: لقاحات كورونا أصبحت أقل فعالية بدرجة طفيفة
أبرز المواد
 وزير الخارجية الإماراتي يلتقي بالأمين العام لرابطة “الآسيان”
أبرز المواد
 صحة مكة المكرمة تواصل تنفيذ جولاتها الرقابية على المنشآت الصحية
أبرز المواد
 “تقني الباحة” يطلق برنامج الفحص المهني للعمالة
أبرز المواد
 فيديو| أمطار رعدية على 6 مناطق.. والوطني للأرصاد يحذر
أبرز المواد
 الإمارات تعلّق مفاوضاتها مع الولايات المتحدة بشأن بشأن طائرات إف-35
أبرز المواد
 الصندوق الصناعي يدعم رواد الأعمال الصناعيين للبدء في مشاريعهم الرائدة من خلال برنامج حاضنات الأعمال الصناعية
أبرز المواد
 صحة المدينة المنورة تنفّذ 727 جولة رقابية
أبرز المواد
 شؤون الحرمين تدشن جهاز المصحف الإلكتروني للمكفوفين
أبرز المواد
 أكثر من 125 ألف مستخدم لنظام التعليم عن بُعد بجامعة نجران
أبرز المواد
 سمو أمير منطقة الباحة يعزي ذوي الغامدي
أبرز المواد
خادم الحرمين الشريفين وولي عهده يهنئان ملك مملكة البحرين بذكرى اليوم الوطني لبلاده

خادم الحرمين الشريفين وولي عهده يهنئان ملك مملكة البحرين بذكرى اليوم الوطني لبلاده

أهم الاخبار
الصحة العالمية: لقاحات كورونا أصبحت أقل فعالية بدرجة طفيفة

الصحة العالمية: لقاحات كورونا أصبحت أقل فعالية بدرجة طفيفة

أبرز المواد
وزير الخارجية الإماراتي يلتقي بالأمين العام لرابطة “الآسيان”

وزير الخارجية الإماراتي يلتقي بالأمين العام لرابطة “الآسيان”

أبرز المواد
صحة مكة المكرمة تواصل تنفيذ جولاتها الرقابية على المنشآت الصحية

صحة مكة المكرمة تواصل تنفيذ جولاتها الرقابية على المنشآت الصحية

أبرز المواد

صحة مكة المكرمة تواصل تنفيذ جولاتها الرقابية على المنشآت الصحية

صحة مكة المكرمة تواصل تنفيذ جولاتها الرقابية على المنشآت الصحية
https://almnatiq.net/?p=1085222
المناطق _ متابعات

واصلت صحة مكة المكرمة تنفيذ جولاتها الرقابية على المنشآت الصحية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، والتزامها بتطبيق

التعليمات والإجراءات الوقائية بالإضافة إلى تطبيق المعايير الصحية في المنشآت وعلى الأفراد العاملين بها.

ونفذت خلال الفترة 5 – 11 ديسمبر الجاري زيارة لـ 202 مجمع طبي ،و 8 مستشفيات خاصة، و 559 صيدلية،

و 61 مستشفى ضمن التجمّع الصحي بمكة المكرمة، إلى جانب 28 زيارة لمراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة للتجمّع.

وبلغ عدد الزيارات المسجلة بمنصة الالتزام الإلكترونية 129 زيارة للمجمعات الطبية الخاصة “منها 31 زيارة إلكترونية” ،

و 98 زيارة لمتابعة الإجراءات الاحترازية، و187 زيارة للصيدليات الخاصة، و139 زيارة لمراكز الخدمات الطبية المساندة.

روابط ذات صلة

شؤون الحرمين تدشن جهاز المصحف الإلكتروني للمكفوفين

شؤون الحرمين تدشن جهاز المصحف الإلكتروني للمكفوفين
أمين العاصمة المقدسة يستقبل مدير عام التعليم بمكة المكرمة

أمين العاصمة المقدسة يستقبل مدير عام التعليم بمكة المكرمة
الأمير خالد الفيصل يؤدي صلاة الاستسقاء في المسجد الحرام صباح اليوم

الأمير خالد الفيصل يؤدي صلاة الاستسقاء في المسجد الحرام صباح اليوم

التعليقات (٠) اضف تعليق

التعليقات مغلقة

Advertisements