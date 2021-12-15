صحة مكة المكرمة تواصل تنفيذ جولاتها الرقابية على المنشآت الصحية

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واصلت صحة مكة المكرمة تنفيذ جولاتها الرقابية على المنشآت الصحية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، والتزامها بتطبيق

التعليمات والإجراءات الوقائية بالإضافة إلى تطبيق المعايير الصحية في المنشآت وعلى الأفراد العاملين بها.

ونفذت خلال الفترة 5 – 11 ديسمبر الجاري زيارة لـ 202 مجمع طبي ،و 8 مستشفيات خاصة، و 559 صيدلية،

و 61 مستشفى ضمن التجمّع الصحي بمكة المكرمة، إلى جانب 28 زيارة لمراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة للتجمّع.

وبلغ عدد الزيارات المسجلة بمنصة الالتزام الإلكترونية 129 زيارة للمجمعات الطبية الخاصة “منها 31 زيارة إلكترونية” ،

و 98 زيارة لمتابعة الإجراءات الاحترازية، و187 زيارة للصيدليات الخاصة، و139 زيارة لمراكز الخدمات الطبية المساندة.