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خادم الحرمين الشريفين وولي عهده يهنئان ملك مملكة البحرين بذكرى اليوم الوطني لبلاده

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خادم الحرمين الشريفين وولي عهده يهنئان ملك مملكة البحرين بذكرى اليوم الوطني لبلاده

خادم الحرمين الشريفين وولي عهده يهنئان ملك مملكة البحرين بذكرى اليوم الوطني لبلاده
خادم الحرمين الشريفين وولي العهد
https://almnatiq.net/?p=1085231
المناطق _واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب مملكة البحرين الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

وأشاد ـ أيده الله ـ بتميز العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

 

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير

الدفاع، برقية تهنئة، لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، راجياً لحكومة وشعب مملكة البحرين

الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

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