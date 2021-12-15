أمانة جدة تواصل حملتها بنطاق الصفا وتعالج 314 من المشوهات البصرية

المناطق _ متابعات

أسفرت الجولات الرقابية لبلدية الصفا الفرعية التابعة لأمانة جدة عن مصادرة أكثر من 2طن من الخضروات والفواكه ومعالجة (314) من المشوهات البصرية يأتي ذلك ضمن جهود الأمانة في تحسين المشهد الحضاري ومنع الظواهر السلبية داخل الأحياء.

وأوضحت رئيس بلدية الصفا أ. عهود الشمراني أن حملات البلدية خلال الأسبوع الماضي شملت زيارة (360) من المحال حيث

جرى إغلاق (39) منشآه مخالفة وإشعار (215) موقع، وفي إطار الرقابة على مظاهر التشوه البصري أبانت “الشمراني” أن الفرق

الرقابية نفذت حملة على أحياء النطاق رصدت خلالها نحو (21) موقع من مخالفات شروط البناء بالإضافة لـ رفع (139) طن من

المخلفات كما شملت مهمات العمل المنجزة طمس الكتابات العشوائية وإزالة المخلفات، ورفع اللوحات المخالفة، وإزالة الكتابات

العشوائية.

وأضافت “الشمراني” إن الفرق الميدانية واصلت حملات مكافحة ظاهرة الباعة المتجولين حيث تمكنت من مصادرة (2.123) طن

تقريبا خضار سُلمت للجمعية الخيرية بعد التأكد من صلاحيتها للاستهلاك.

وتؤكد أمانة جدة مواصلة حملاتها الرقابية في كافة الأحياء لرصد وإزالة المخالفات البلدية ومنع الظواهر السلبية من المشوهات

البصرية وغيرها من المخالفات كما تدعو الأمانة السكان للتعاون في تحسين الخدمات بالمدينة ومكافحة الظواهر السلبية من

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