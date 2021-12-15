فيديو | الكلية التقنية للبنات: رفع نسبة القبول لجميع التخصصات لتدريب فتيات الوطن

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قالت أسماء حكمي، عميد الكلية التقنية للبنات في الرياض، إن الكلية شهدت تطورا كبيرا خلال الفترة الماضية، مؤكدة أنها ستستحدث أقساما جديدة خلال العام المقبل بهدف تدريب أكبر قدر ممكن من أبناء الوطن، وأن الكلية تهدف إلى جيل مؤهل للعمل في المجالات التقنية.

وأوضحت في تصريحات لـ الإخبارية، أن الكلية حاليا تضم 10 تخصصات، تندرج تحت 3 تقنيات رئيسية يتم تدريب الفتيات عليهن، وهم تقنية التصميم وإنتاج الملابس، وتقنية الإدارة الخاصة بالمحاسبة والتسويق، والإدارة المكتبية، وتقنية التزيين النسائي.

وأشارت إلى أنه من المقرر إضافة تخصص “الموارد البشرية” خلال الفترة القادمة، مؤكدة أن الكلية تستهدف رفع نسبة القبول إلى 50% لجميع التخصصات خلال العام القادم، لتدريب بنات الوطن.