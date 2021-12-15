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سمو أمير منطقة جازان يدشّن مستشفى جازان العام بعد إعادة تأهيله

سمو أمير منطقة جازان يدشّن مستشفى جازان العام بعد إعادة تأهيله
https://almnatiq.net/?p=1085246
المناطق _ متابعات
دشّن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان اليوم, العمل بمستشفى جازان العام بعد
إعادة تأهيله، بقيمة إجمالية بلغت “158.904.048” ريالاً، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن
عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، ومعالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل.
وقام سموه بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية، وتجوّل وسمو نائبه والحضور على أقسام المستشفى, مستمعاً لشرح مفصل من
معالي وزير الصحة ومدير عام الشؤون الصحية بجازان عبدالرحمن الحربي لشرح مفصل عن المستشفى الذي يضم 24 عيادة
منها 3 عيادات تخصصية، وما يتوافر به من تجهيزات طبية وكودار بشرية مؤهلة، والأعمال التطويرية والتأهلية التي أسهمت في
زيادة مساحة المستشفى بنسبة 40% عن مساحته السابقة وزيادة عدد الأسرة من 100 سرير إلى 200 سرير، وزيادة الأسرة
بقسم العناية المركزة إلى 21 سريراً، وفي قسم الطوارئ إلى 31 سريراً، واستحداث قسم العناية المركزة لحديثي الولادة بواقع
34 سريراً، وزيادة غرف العمليات بواقع 6 غرف، إضافة للأقسام الطبية المساعدة التي تشمل المختبر والصيدلية والأشعة
والمجهزة جمعيها وفق أحدث وأفضل التجهيزات الطبية.
وأعرب سمو أمير منطقة جازان عن سعادته بتدشين المستشفى وما يشتمل عليه من عيادات وأقسام، وما اطّلع عليه من
تجهيزات, واستمع له عن الخدمات الطبية التي سيقدمها المستشفى لأبناء المنطقة والمقيمين بها، موجهاً بتقديم كل ما يضمن
توفير أفضل الخدمات لهم إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.

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