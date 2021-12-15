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مكافحة المخدرات تضبط مليون قرص إمفيتامين بالرياض (صور)

مكافحة المخدرات تضبط مليون قرص إمفيتامين بالرياض (صور)
https://almnatiq.net/?p=1085253
المناطق _ متابعات

صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لجرائم استقبال وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، أسفرت عن ضبط (1,200,712) قرص إمفيتامين، وكيلو من مادة الحشيش المخدر، و(50) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي وممنوعات.

وأوضح أنه تم ضبط المحدرات داخل منزل بأحد أحياء مدينة الرياض، وتم القبض على مستقبليها، وهما مواطنان من أرباب السوابق، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

 

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