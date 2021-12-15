عاجل| تغيير موعد مباراة الهلال والنصر

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قررت لجنة المسابقات تعديل وقت إقامة مباراة الهلال والنصر إلى الساعة 3:15 عصرًا يوم غدٍ الخميس، بدلاً من موعدها السابق الساعة 8 مساءً .

ومن المقرر أن يحل النصر ضيفًا على الهلال، الخميس ، في ديربي الرياض الذي يجمع بين الفريقين على ملعب الملك فهد الدولي، والمؤجل من الجولة الثامنة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكانت إدارة النصر قد طالبت الاتحاد السعودي لكرة القدم في خطاب رسمي، إجراء فحص كورونا على لاعبي الهلال والنصر قبل مباراة الديربي.

كان الهلال قد ألغى تدريبات فريق الكرة، يوم الثلاثاء الماضي، لوجود اشتباه في إصابة أعضاء الفريق بفيروس كوفيد 19، قبل أن تتأكد إصابة الظهير محمد البريك، والذي تأكد غيابه عن لقاء النصر.

ويحتل الهلال المركز الرابع في ترتيب دوري المحترفين، برصيد 21 نقطة من 11 مباراة، بفارق 5 نقاط عن الاتحاد المتصدر بـ26 نقطة، فيما يأتي النصر في المركز السابع، برصيد 17 نقطة من 12 مباراة.