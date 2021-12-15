مهاجم أرجنتيني يعوض غياب حمدالله في النصر

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تواصل إدارة نادي النصر محاولتها لتدعيم صفوف الفريق الأول خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، وذلك لمواصلة المنافسة محليًا وقاريًا.

وفقد خط الهجوم لجهود الدولي المغربي عبدالرازق حمدالله بعد قرار الإدارة بفسخ التعاقد معه لأسباب سلوكية وانضباطية.

وبحسب وسائل إعلام برازيلية، فإن الأرجنتيني جيرمان كانو مهاجم فريق فاسكو دا جاما، أصبح قريبًا من الانتقال إلى النصر بعد انتهاء عقده مع الفريق الحالي.

ويعد كانو من المهاجمين أصحاب الخبرة في الملاعب اللاتينية حيث يبلغ 33 عامًا ويمتلك 166 هدفًا خلال 373 وهي حصيلة مسيرته مع الساحرة المستديرة.

ويحتل النصر المركز السابع من جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 17 نقطة من 12 مواجهة لعبها.