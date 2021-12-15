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سمو الأمير سعود بن جلوي يستقبل القنصل الإيطالي بجدة

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سمو الأمير سعود بن جلوي يستقبل القنصل الإيطالي بجدة

سمو الأمير سعود بن جلوي يستقبل القنصل الإيطالي بجدة
https://almnatiq.net/?p=1085280
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استقبل صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، مستشار أمير منطقة مكة المكرمة محافظ جدة المكلف في مكتبه اليوم، القنصل العام الإيطالي بجدة الدكتور ستيفانو ستوتشي.

 

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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