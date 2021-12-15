احدث الأخبار

“تدعم الشذوذ والإجهاض”.. ما لا تعرفه عن اتفاقية “سيداو” التي رفضت المملكة بعض بنودها
أبرز المواد
 سمو أمير منطقة نجران يشيد بجهود الهلال الأحمر في المنطقة
أبرز المواد
 أمير منطقة مكة ‫المكرمة يطلق المؤتمر الدولي الأول بعنوان”اللغة العربية والتحول الرقمي”
أبرز المواد
 مجلس تعليم الجوف يؤكد أهمية العمل على رفع مستوى التحصيل الدراسي
أبرز المواد
 هطول أمطار شديدة على محافظة ينبع
أبرز المواد
 “صحة الرياض” تحتفي بــ اليوم العالمي للإعاقة2021
أبرز المواد
 تعليم الجوف تستضيف مشروع التطوير المهني “بحث الدرس”
أبرز المواد
 “التحلية”و ” PMI” يتعاونان لتعزيز مهارات تنفيذ المشاريع الاحترافية
أبرز المواد
 فيديو | 3 خطوات لمواطني الخليج “الراغبين في العمرة”
أبرز المواد
 أمين عسير يقف على مشروع النفق الرابط بين الحزام الدائري و طريق الطائف بأبها
أبرز المواد
 مجموعة beIN الإعلامية تفوز بجائزة أفضل شركة بث لعام 2021
أبرز المواد
 الدفاع المدني يُحذّر من التھاون في الأخذ باحتياطات السلامة نتيجة موجة البرد
أبرز المواد
عاجل

عاجل| تغيير موعد مباراة الهلال والنصر

“تدعم الشذوذ والإجهاض”.. ما لا تعرفه عن اتفاقية “سيداو” التي رفضت المملكة بعض بنودها

“تدعم الشذوذ والإجهاض”.. ما لا تعرفه عن اتفاقية “سيداو” التي رفضت المملكة بعض بنودها

أبرز المواد
سمو أمير منطقة نجران يشيد بجهود الهلال الأحمر في المنطقة

سمو أمير منطقة نجران يشيد بجهود الهلال الأحمر في المنطقة

أبرز المواد
أمير منطقة مكة ‫المكرمة يطلق المؤتمر الدولي الأول بعنوان”اللغة العربية والتحول الرقمي”

أمير منطقة مكة ‫المكرمة يطلق المؤتمر الدولي الأول بعنوان”اللغة العربية والتحول الرقمي”

أبرز المواد
مجلس تعليم الجوف يؤكد أهمية العمل على رفع مستوى التحصيل الدراسي

مجلس تعليم الجوف يؤكد أهمية العمل على رفع مستوى التحصيل الدراسي

أبرز المواد

أمين عسير يقف على مشروع النفق الرابط بين الحزام الدائري و طريق الطائف بأبها

أمين عسير يقف على مشروع النفق الرابط بين الحزام الدائري و طريق الطائف بأبها
https://almnatiq.net/?p=1085298
المناطق_عسير

وقف أمين عسير الدكتور وليد الحميدي على مشروع النفق الرابط بين الحزام الدائري و طريق الطائف بمدينة أبها ، وهو أحد المشاريع التابعة لأمانة عسير ، بحضور وكيل الأمين للمشاريع و التعمير المهندس عائض الشهراني ، حيث استمع الحميدي لشرح موجز عن نسب الإنجاز والمراحل المتبقية للمشروع.

وبين أمين عسير أن هذه الزيارة الميدانية تأتي بهدف متابعة أعمال المشروع المتبقية ، مؤكدًا أن المشروع يعد محوريًا وهامًا نظرًا لموقعه، وأن الأمانة تتابعه من بداية اعتماده وتنفيذه ونسب الإنجاز به .

و وجه الحميدي بتنفيذ المشروع وفق مواصفات الجودة والسلامة المعتمدة، وتذليل أي عقبات إن وجدت، مشددًا على أهمية إنجاز المشروع في وقته المحدد دون تأخير، لخدمة المستفيدين.

وأضاف الحميدي أن جميع المشاريع الخدمية عمومًا وهذا المشروع تحديدًا تحظى بمتابعة من سمو أمير المنطقة لما في ذلك من دفع عجلة التنمية بالمنطقة ، إضافةً إلى أنه تم بحث أهم النقاط العامة في تفاصيل المشروع مع وكالة التعمير و المشاريع بالأمانة وطلب التسهيلات اللازمة لتنفيذ أعمال المشروع خلال المدة المحددة.

 

و عبر الحميدي عن ارتياحه بما شاهده من الإنجازات و نسب الاعمال التي تحققت بالمشروع وفق الخطط الزمنية المحددة ، منوها الى أن الأمانة حريصة على تحقيق أكبر قدر من الخدمات للسكان ، مؤكدا في ختام جولته حرص الأمانة على تنفيذ كافة المشروعات التنموية والخدمية بأفضل معايير الجودة والسلامة، لخدمة المواطنين والمقيمين، وفقًا لتوجيهات سمو أمير منطقة عسير ، و معالي وزير الشؤون البلدية والقروية و الإسكان ماجد الحقيل ، وتحقيقًا لأهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠ في القطاع البلدي.

الجدير بالذكر فإن مشروع النفق الرابط بين الحزام الدائري و طريق الطائف يتضمن إنشاء نفق عند تقاطع طريق الحزام الدائري مع طريق الطائف بطول 800 مترًا وعرض ٢٥ مترًا، ويشتمل على 3 حارات في كل اتجاه وجزيرة وسطية بعرض ١ متر وأرصفة جانبية في الاتجاهين بعرض ٧٠ سم في كل اتجاه كما يشمل المشروع طريق خدمة حارتين في كل اتجاه و مواقف و ارصفة بعرض ١٧.٥ متر لكل اتجاه ليصبح العرض الكلي للطريق 60 مترًا.

Advertisements
Advertisements

روابط ذات صلة

ضبط مطعما مخالفا يجهز موادا غذائية بسكن للعمال في أبها

ضبط مطعما مخالفا يجهز موادا غذائية بسكن للعمال في أبها
أمين عسير يوجه 29 مراقبًا لرصد التشوهات البصرية في أحياء أبها

أمين عسير يوجه 29 مراقبًا لرصد التشوهات البصرية في أحياء أبها
أمانة عسير تضبط مستودعًا للمواد الغذائية مخالفًا في مدينة أبها

أمانة عسير تضبط مستودعًا للمواد الغذائية مخالفًا في مدينة أبها

التعليقات (٠) اضف تعليق

التعليقات مغلقة

Advertisements