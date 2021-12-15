أمين عسير يقف على مشروع النفق الرابط بين الحزام الدائري و طريق الطائف بأبها

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وقف أمين عسير الدكتور وليد الحميدي على مشروع النفق الرابط بين الحزام الدائري و طريق الطائف بمدينة أبها ، وهو أحد المشاريع التابعة لأمانة عسير ، بحضور وكيل الأمين للمشاريع و التعمير المهندس عائض الشهراني ، حيث استمع الحميدي لشرح موجز عن نسب الإنجاز والمراحل المتبقية للمشروع.

وبين أمين عسير أن هذه الزيارة الميدانية تأتي بهدف متابعة أعمال المشروع المتبقية ، مؤكدًا أن المشروع يعد محوريًا وهامًا نظرًا لموقعه، وأن الأمانة تتابعه من بداية اعتماده وتنفيذه ونسب الإنجاز به .

و وجه الحميدي بتنفيذ المشروع وفق مواصفات الجودة والسلامة المعتمدة، وتذليل أي عقبات إن وجدت، مشددًا على أهمية إنجاز المشروع في وقته المحدد دون تأخير، لخدمة المستفيدين.

وأضاف الحميدي أن جميع المشاريع الخدمية عمومًا وهذا المشروع تحديدًا تحظى بمتابعة من سمو أمير المنطقة لما في ذلك من دفع عجلة التنمية بالمنطقة ، إضافةً إلى أنه تم بحث أهم النقاط العامة في تفاصيل المشروع مع وكالة التعمير و المشاريع بالأمانة وطلب التسهيلات اللازمة لتنفيذ أعمال المشروع خلال المدة المحددة.

و عبر الحميدي عن ارتياحه بما شاهده من الإنجازات و نسب الاعمال التي تحققت بالمشروع وفق الخطط الزمنية المحددة ، منوها الى أن الأمانة حريصة على تحقيق أكبر قدر من الخدمات للسكان ، مؤكدا في ختام جولته حرص الأمانة على تنفيذ كافة المشروعات التنموية والخدمية بأفضل معايير الجودة والسلامة، لخدمة المواطنين والمقيمين، وفقًا لتوجيهات سمو أمير منطقة عسير ، و معالي وزير الشؤون البلدية والقروية و الإسكان ماجد الحقيل ، وتحقيقًا لأهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠ في القطاع البلدي.

الجدير بالذكر فإن مشروع النفق الرابط بين الحزام الدائري و طريق الطائف يتضمن إنشاء نفق عند تقاطع طريق الحزام الدائري مع طريق الطائف بطول 800 مترًا وعرض ٢٥ مترًا، ويشتمل على 3 حارات في كل اتجاه وجزيرة وسطية بعرض ١ متر وأرصفة جانبية في الاتجاهين بعرض ٧٠ سم في كل اتجاه كما يشمل المشروع طريق خدمة حارتين في كل اتجاه و مواقف و ارصفة بعرض ١٧.٥ متر لكل اتجاه ليصبح العرض الكلي للطريق 60 مترًا.