“التحلية”و ” PMI” يتعاونان لتعزيز مهارات تنفيذ المشاريع الاحترافية

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أبرمت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، مع فرع معهد إدارة المشاريع “PMI” بالمملكة، اليوم الأربعاء، مذكّرة تفاهم تستهدف تعزيز التعاون المشترك، وبناء شراكة استراتيجية مثمرة تُتيح وضع إطار للعمل المشترك، والتعاون الحالي والمستقبلي في مختلف المجالات العلمية والعملية ذات الصلة بإدارة المشاريع، والاستفادة من الخبرات والدراسات والبحوث لتحسين العمل المهني المؤسسي لدى الطرفين.​

جرى توقيع المذكرة بمقر “التحلية” الرئيسي في الرياض يمثلها سعادة المهندس سامي الحمزة المدير التنفيذي لمكاتب إدارة المشاريع، فيما مثَل معهد إدارة المشاريع رئيس معهد إدارة المشاريع في المملكة سعادة المهندس بدر بورشيد، وتسعى المذكرة لتحقيق عدة أهداف منها رفع درجة تأهيل العاملين في مجال إدارة المشاريع لمنسوبي قطاع الشؤون الفنية والمشروعات بالمؤسسة، وتشجيع دعم الدورات التدريبية التخصصية، ونقل ونشر المعرفة في مجال إدارة المشاريع عبر الزيارات الميدانية بين مدراء المشاريع في المملكة، ووضع واعتماد آلية لربط مدراء مشاريع التحلية عبر قنوات التطوير المهني على المستوى المحلي والعالمي والمشاركة في المناسبات ذات الصلة داخلياً وخارجياً.

وهدفت مذكرة التفاهم إلى نقل وتوطين المعرفة من خلال تنسيق الجهود في مجالات عقد ورش العمل والمؤتمرات العلمية والمنتديات والندوات المتخصصة ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة لخلق بيئة متكاملة لتطوير مهنة إدارة المشاريع الاحترافية في قطاع الشؤون الفنية والمشروعات التابع لـ “التحلية”بما يُعزز رفع كفاءة رأس المال البشري، وتوطين المهنة ووضعها على الخارطة العالمية للفعاليات ذات الصلة، إلى جانب استشراف فرص عمل جديدة لأنواع أخرى من مجالات التعاون التي قد تنشأ في المستقبل.

يُذكر أن توقيع هذه المذكرة يأتي في إطار سعي “التحلية” الدائم إلى تعزيز التعاون المشترك مع مختلف الجهات في القطاعين الحكومي والخاص، والعمل على رفع كفاءة الإشراف على تنفيذ المشاريع ونقل تجربتها بهذا الخصوص، وذلك بهدف زيادة مستوى الوعي والكفاءة المهنية لمختلف تخصصات إدارة المشاريع الاحترافية، وبالتالي تعظيم مساهمتها -بمشيئة الله – في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.