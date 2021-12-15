فيديو | 3 خطوات لمواطني الخليج “الراغبين في العمرة”

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كشف وزارة الحج والعمرة عن آلية الحصول على تصاريح العمرة والصلاة والطواف وزيارة الروضة الشريفة في المسجد النبوي والإجراءات المطلوبة من مواطني دول الخليج.

ويتطلب ذلك تسجيل إثبات اللقاح في منصة “مقيم” قبل دخول المملكة، والتسجيل في تطبيقي توكلنا واعتمرنا قبل الوصول إلى المملكة.

على جانب آخر وفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في إدارة خدمات التنقل بالمسجد الحرام 8000 عربة كهربائية وعادية لخدمة قاصدي البيت الحرام, وذلك عبر تطبيق تنقل مع تعقيم قبل وبعد؛ لتسهيل أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

كما تشرف على دافعي العربات الخاصة، وتمنحهم تصاريح العمل بعد استيفاء الشروط اللازمة للحصول على التصريح، وتتابعهم ميدانياً لضمان التزامهم بالتعليمات، وضبط الأسعار لمنع استغلال المستفيدين من الخدمة في زيادة أسعار الخدمة المقدمة، حيث تعمل على مدار الساعة بنظام الورديات. ويبلغ عدد العاملين بها (٧٥٠) دافع عربة.

وأوضح مدير إدارة خدمات التنقل بالمسجد الحرام أحمد المقاطي، أن الإدارة حددت ثلاثة مواقع لتجمع دافعي العربات الذين يحملون تراخيص الأول مدخل أجياد (باب الملك عبدالعزيز -رحمه الله-)، والثاني في الدور الأرضي للحرم (باب الملك فهد -رحمه الله-) والثالث في الدور الأول بالمسعى.

وأشار المقاطي إلى أن الإدارة أصدرت تراخيص لدافعي عربات، وتمنح لهم التراخيص للإسهام في دفع العربات، بعد أن يُقسَّموا على ثلاث ورديات. ويمكن للزوار استئجار العربات خلال وجودهم وتنقلهم بالحرم وأثناء أدائهم للمناسك، سواء بسائق أو بدون (دافع العربة).