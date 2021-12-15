تعليم الجوف تستضيف مشروع التطوير المهني “بحث الدرس”

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تستضيف الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف ممثلة بإدارتي التدريب والابتعاث للبنين والبنات المشروع الوزاري التطوير المهني القائم على المدرسة “بحث الدرس” على مستوى إدارات التعليم والذي سينفذ عن بعد.

وقال مدير إدارة التدريب والابتعاث “بنين” محمد بن عوض الصلهام أن المشروع يأتي دعماً للممارسات البحثية للمعلمين ولأهمية التطوير المستمر القائم على ممارسات البحث الاستقصاء التعاوني في تحديد الاحتياجات وتصميم التطوير المهني النوعي والمقصود للمعلمين والمعلمات، في ضوء نتائج تحليل البيانات النوعية القائمة على الأدلة حول تعلم الطلاب.

وأوضح أن مشروع “بحث الدرس” يهدف إلى دعم الممارسات البحثية للمعلمين في ضوء منحى بحث الدرس لتحسين نواتج تعلم الطلاب، ويستهدف المدربين المركزيين والميسرين والمشرفين ومديري المدارس بنين وبنات والمعلمين والمعلمات.

وبين أن البرامج التدريبية ستقدم للمستهدفين خلال الفصل الدراسي الثاني والثالث وسينفذ فيها برنامج تدريبي بعنوان “معايير التطوير المهني الفعال” يستهدف المدربين والمنسقين المركزيين والميسرين “المشرفين التربويين” ومديري ومديرات المدارس كل فئة بجدول زمني معين، وسيقدم أيضاً برنامج تطوير مهني قائم على المدرسة ودورة في بحث الدرس ينفذه المعلمون في المدارس وفرق بحث الدرس، ويقدم برنامج الورش التخصصية لفرق بحث الدرس ينفذه المعلمون في المدارس “فرق بحث الدرس”، وبنهاية الفصل الثالث سيكون اللقاء الختامي للمشروع والذي سينفذ عن بعد.