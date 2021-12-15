“صحة الرياض” تحتفي بــ اليوم العالمي للإعاقة2021

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احتفت “صحة الرياض” ، مؤخراً بفعاليات “اليوم العالمي للإعاقة 2021″، وذلك بحضور مساعد المدير العام للخدمات العلاجية الدكتور علي بن سليمان الجمعة .

وبمشاركة الادارة العامة للتأهيل الطبي والرعاية المديدة بوزارة الصحة والتجمعات الصحية بمنطقة الرياض، وتهدف الفعاليات المقامة إلى ابراز جهود وزارة الصحة وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم ، حيث تضمنت الفعاليات تقديم استشارات خدمية مساندة طبية، وعلاج طبيعي ووظيفي، ونطق وتخاطب، والاطراف الاصطناعية، إضافة إلى معرض مصاحب للجهات المشاركة .

وأوضحت “صحة الرياض” أن اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة هو اليوم الذي تجتمع فيه الجهود المجتمعية للتأكيد على الرسالة والمهمة الأساسية وهي تحسين جودة الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة وزيادة القدرات على التكيف مع الظروف المحيطة وزيادة القدرة على استخدام المصادر المحلية ، إلى جانب زيادة الأمكانات وتطويرها، إضافة إلى توعية المجتمع بقضاياهم وكيفية دمجهم في المجتع بالشكل الأمثل.