أمير منطقة مكة ‫المكرمة يطلق المؤتمر الدولي الأول بعنوان”اللغة العربية والتحول الرقمي”

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أطلق مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة ‫المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل‬ في مقر الإمارة بجدة، المؤتمر الدولي الأول بعنوان: (اللغة العربية والتحول الرقمي) الذي ينظمه ‫وقف لغة القران‬ بجامعة الملك عبدالعزيز‬ ضمن فعاليات ملتقى مكة الثقافي تحت شعار كيف نكون قدوة في العالم الرقمي.

وفي كلمة بالمناسبة قال الأمير خالد الفيصل :

لغةُ الكتابِ والنور ..

وحدائقُ الزهور..

نزَل بها القرآن وتكامَلَ البيانْ ..

وتجلى سحرُها الحلال..

نافثاً فينا الجمالْ..

لغةٌ أنعشتِ الوجود ..

قدرُها الخلود ..

نبلى ولا تبلى ..

وتعلو ولا تُعلى ..

إنها بإيجاز لغة إعجاز..

من جهته أعلن معالي رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي رئيس مجلس نظارة وقف لغة القرآن الكريم المتجر الإلكتروني لوقف لغة القرآن عن موافقة الأمير خالد الفيصل على تخصيص جائزة سنوية باسم (جائزة لغة القرآن الكريم) ودعمها سموه بمبلغ مليون ريال ، وقال اليوبي في كلمته ” نجتمع اليوم في رحاب لغة القرآن ، لتأخذ مكانتها اللائقة في عصر التقنية المتسارعة من خلال الجهود التي يبذلها القائمون على وقف لغة القرآن الكريم لتتوشح بوشاح التحول الرقمي ، ومجالات الذكاء الاصطناعي ، وذلك من خلال المضي قدما نحو الابتكار والتقنية في تعلم العربية، ولتعزيز واقع تعليم العربية الالكتروني ، وصولا إلى تحديد أبرز التحديات التي تواجه العربية في التحول الرقمي”.

عقب ذلك بدأت الجلسة الحوارية الأولى والتي أدارها حمد القاضي وتحدث فيها إمام وخطيب المسجد الحرام رئيس مجلس أمناء مجمع اللغة العربية بمكة المكرمة معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد عن (منزلة اللغة العربية والخادم الرقمي)، ومعالي الدكتور سالم بن محمد المالك الأمين العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) عن (من أجل لغة عربية عالمية في عصر الرقمنة والذكاء الاصطناعي .. رؤية الإيسيكو ومبادراتها) ، والأمين العام لمجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية الدكتور عبدالله بن صالح الوشمي عن ( الجهود السعودية في خدمة اللغة العربية… مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية أنموذجا) و الدكتور زياد بن عبدالله الدريس مؤسس احتفالية اليوم العالمي للغة العربية عن (لغتنا… التحول من الماضي إلى المستقبل) ، وتخلل الحفل تكريم شخصية المؤتمر العالم اللغوي الاستاذ الدكتور محمد خضر عريف – رحمه الله – نظير اسهاماته الأدبية والثقافية واللغوية .