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مجلس تعليم الجوف يؤكد أهمية العمل على رفع مستوى التحصيل الدراسي

مجلس تعليم الجوف يؤكد أهمية العمل على رفع مستوى التحصيل الدراسي
https://almnatiq.net/?p=1085327
المناطق_الجوف

ترأس المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي اجتماع مجلس الإدارة الأول بتقديم الشكر لكل ما قُدم لخدمة العملية التعليمية، مؤكداً أهمية العمل على رفع مستوى التحصيل الدراسي، وتعزيز قيم الانضباط والتميز.

واستعرض مدير إدارة التخطيط والتطوير بالإنابة إبراهيم بن عبدالمصلح السهيان الخطة التشغيلية لإدارة التعليم، ونسب الإنجاز المتحققة، كما استعرض مدير إدارة التوجيه والإرشاد “بنين” محمد بن عطا السياط مبادرة لتنظيم التفوق الطلابي.

 

بعدها استعرض أمين مجلس الإدارة منور بن حويطي السرحاني توصيات الاجتماع، وهي: تحديد منسق للخطة التشغيلية في كل إدارة، إبراز برامج وأنشطة الخطة التشغيلية ومنجزات الإدارة، الموافقة على مبادرة تنظيم التفوق الطلابي بالأغلبية.

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