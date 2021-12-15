سمو أمير منطقة نجران يشيد بجهود الهلال الأحمر في المنطقة

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التقى صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران في مكتبه اليوم، مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقتي عسير ونجران محمد بن عبدالله الشهري، وعدداً من أخصّائي، ومسعفي الفرع.

واطلع سموه على الخطط المتعلقة ببرنامج الأمير جلوي بن عبدالعزيز للإسعافات الأولية “أنا مسعف”، الهادف لرفع مستوى الوعي في كيفية التعامل مع المرضى والمصابين، وتأهيل مُسعف في كل بيت ومدرسة، وتثقيف المجتمع حول مخاطر نقل المصابين من موقع الحادث، والتجمهر حول الحوادث، إلى جانب التعريف بسلوكيات القيادة وأهمية إتباع الإرشادات قبل وصول الفرق الإسعافية، والاستجابة السليمة لأسئلة العمليات وأهميتها، إضافةً إلى الحث على المشاركات التطوعية والمبادرات الإسعافية لخدمة المجتمع بكافة شرائحه بالمنطقة.

وأشاد سمو أمير نجران بالجهود التي يقوم بها فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة نجران، وما يقدمه من خدمات ومشاركات في المناسبات المختلفة سواء في مدينة نجران، أو محافظات المنطقة، أو على الطرق الرابطة بين المحافظات، أو الطرق التي تربط المنطقة بمناطق الرياض وعسير.

من جانبه أكد الشهري أن جهود سمو أمير منطقة نجران أسهمت في تطوير خدمات الهيئة في المنطقة.