احدث الأخبار

التمور السعودية .. تتجاوز الحدود وتصل 107 وجهات دولية
أبرز المواد
 “تدعم الشذوذ والإجهاض”.. ما لا تعرفه عن اتفاقية “سيداو” التي رفضت المملكة بعض بنودها
أبرز المواد
 سمو أمير منطقة نجران يشيد بجهود الهلال الأحمر في المنطقة
أبرز المواد
 أمير منطقة مكة ‫المكرمة يطلق المؤتمر الدولي الأول بعنوان”اللغة العربية والتحول الرقمي”
أبرز المواد
 مجلس تعليم الجوف يؤكد أهمية العمل على رفع مستوى التحصيل الدراسي
أبرز المواد
 هطول أمطار شديدة على محافظة ينبع
أبرز المواد
 “صحة الرياض” تحتفي بــ اليوم العالمي للإعاقة2021
أبرز المواد
 تعليم الجوف تستضيف مشروع التطوير المهني “بحث الدرس”
أبرز المواد
 “التحلية”و ” PMI” يتعاونان لتعزيز مهارات تنفيذ المشاريع الاحترافية
أبرز المواد
 فيديو | 3 خطوات لمواطني الخليج “الراغبين في العمرة”
أبرز المواد
 أمين عسير يقف على مشروع النفق الرابط بين الحزام الدائري و طريق الطائف بأبها
أبرز المواد
 مجموعة beIN الإعلامية تفوز بجائزة أفضل شركة بث لعام 2021
أبرز المواد
عاجل

عاجل| تغيير موعد مباراة الهلال والنصر

التمور السعودية .. تتجاوز الحدود وتصل 107 وجهات دولية

التمور السعودية .. تتجاوز الحدود وتصل 107 وجهات دولية

أبرز المواد
“تدعم الشذوذ والإجهاض”.. ما لا تعرفه عن اتفاقية “سيداو” التي رفضت المملكة بعض بنودها

“تدعم الشذوذ والإجهاض”.. ما لا تعرفه عن اتفاقية “سيداو” التي رفضت المملكة بعض بنودها

أبرز المواد
سمو أمير منطقة نجران يشيد بجهود الهلال الأحمر في المنطقة

سمو أمير منطقة نجران يشيد بجهود الهلال الأحمر في المنطقة

أبرز المواد
أمير منطقة مكة ‫المكرمة يطلق المؤتمر الدولي الأول بعنوان”اللغة العربية والتحول الرقمي”

أمير منطقة مكة ‫المكرمة يطلق المؤتمر الدولي الأول بعنوان”اللغة العربية والتحول الرقمي”

أبرز المواد

سمو أمير منطقة نجران يشيد بجهود الهلال الأحمر في المنطقة

سمو أمير منطقة نجران يشيد بجهود الهلال الأحمر في المنطقة
https://almnatiq.net/?p=1085339
المناطق_واس

التقى صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران في مكتبه اليوم، مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقتي عسير ونجران محمد بن عبدالله الشهري، وعدداً من أخصّائي، ومسعفي الفرع.

 

واطلع سموه على الخطط المتعلقة ببرنامج الأمير جلوي بن عبدالعزيز للإسعافات الأولية “أنا مسعف”، الهادف لرفع مستوى الوعي في كيفية التعامل مع المرضى والمصابين، وتأهيل مُسعف في كل بيت ومدرسة، وتثقيف المجتمع حول مخاطر نقل المصابين من موقع الحادث، والتجمهر حول الحوادث، إلى جانب التعريف بسلوكيات القيادة وأهمية إتباع الإرشادات قبل وصول الفرق الإسعافية، والاستجابة السليمة لأسئلة العمليات وأهميتها، إضافةً إلى الحث على المشاركات التطوعية والمبادرات الإسعافية لخدمة المجتمع بكافة شرائحه بالمنطقة.

 

وأشاد سمو أمير نجران بالجهود التي يقوم بها فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة نجران، وما يقدمه من خدمات ومشاركات في المناسبات المختلفة سواء في مدينة نجران، أو محافظات المنطقة، أو على الطرق الرابطة بين المحافظات، أو الطرق التي تربط المنطقة بمناطق الرياض وعسير.

 

من جانبه أكد الشهري أن جهود سمو أمير منطقة نجران أسهمت في تطوير خدمات الهيئة في المنطقة.

Advertisements
Advertisements

روابط ذات صلة

بالصور “الهلال الأحمر” تدشن مشروع أجهزة الإنعاش القلبي بساحات الحرم المكي

بالصور “الهلال الأحمر” تدشن مشروع أجهزة الإنعاش القلبي بساحات الحرم المكي
سمو أمير منطقة نجران يطّلع على تقرير تعريفي عن فرع الهيئة العامة لعقارات الدولة بالمنطقة

سمو أمير منطقة نجران يطّلع على تقرير تعريفي عن فرع الهيئة العامة لعقارات الدولة بالمنطقة
أمير منطقة نجران يؤدي صلاة الاستسقاء بمصلي الإمارة

أمير منطقة نجران يؤدي صلاة الاستسقاء بمصلي الإمارة

التعليقات (٠) اضف تعليق

التعليقات مغلقة

Advertisements