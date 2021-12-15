سمو أمير الباحة يناقش أعمال خدمات المياه بالمنطقة

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رأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة -عبر الاتصال المرئي- اليوم ، اجتماع مناقشة أعمال خدمات المياة وخططها في المنطقة ، بحضور مدير خدمات المياه بالمنطقة المهندس ماجد آل فايع وعدد من منسوبي خدمات المياه بالمنطقة .

واطلع سموه على خدمات المياه وخطط تغطية المحافظات ، وكذلك المشاريع المتعثرة ، التي ستنفذ وفق نُظم متابعة ومراقبة غرفة العمليات لمتابعة مشاريع المنطقة .

وتطرق الاجتماع إلى الأعمال المنفذة خلال الأعوام الثلاثة الماضية في خدمات المياه كذلك جرت مناقشة مشروعات المياه المزمع تنفيذها في المحافظات ، كما ناقش سموه مشاريع المياه بالمنطقة ( المتأخرة والمتعثرة والمسحوبة ) والإجراءات المتخذة عليها والحلول السريعة للاستفادة من هذه المشاريع وضمان دخولها حيز التنفيذ للاستفادة منها بما يخدم أهالي ومقيمي منطقة الباحة ، مع تأكيد سموه على ضرورة وضع خطة زمنية لكل مشروع والإسراع في إعادة ترسية المشاريع المسحوبة .

يذكر أن هذا الاجتماع يأتي ضمن مخرجات (غرفة عمليات متابعة مشاريع المنطقة) التي دشنها سمو أمير منطقة الباحة بهدف الاطلاع ومتابعة حالة جميع مشاريع المنطقة .