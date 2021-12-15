«الأرصاد» تكشف خريطة الأمطار خلال الـ24 ساعة القادمة

توقع المركز الوطني للأرصاد، بدء تأثير الحالة المطرية على عدد من مناطق المملكة، خلال الـ24 ساعة القادمة.
وأوضح المركز الوطني للأرصاد، أن السواحل الجنوبية لمنطقة المدينة المنورة، تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة، وتمتد إلى سواحل منطقة مكة المكرمة (رابغ وجدة).
وتشهد الأجزاء الداخلية لمناطق تبوك، ومكة المكرمة والمدينة المنورة، هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، تمتد إلى أجزاء من حائل، والجوف، والحدود الشمالية.
🛑الـ ٢٤ ساعة القادمة:
1⃣ أمطار متوسطة إلى غزيرة على السواحل الجنوبية لمنطقة #المدينة_المنورة وخفيفة إلى متوسطة على الأجزاء الداخلية
2⃣ أمطار متوسطة إلى غزيرة على #مكة_المكرمة (رابغ،جدة)
3⃣ أمطار خفيفة إلى متوسطة على #حائل #الجوف #الحدود_الشمالية والأجزاء الداخلية لـ #تبوك pic.twitter.com/usRzTB7evr
— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@PmeMediacen) December 15, 2021
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