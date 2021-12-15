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«الأرصاد» تكشف خريطة الأمطار خلال الـ24 ساعة القادمة

«الأرصاد» تكشف خريطة الأمطار خلال الـ24 ساعة القادمة
https://almnatiq.net/?p=1085390
المناطق_الرياض

توقع المركز الوطني للأرصاد، بدء تأثير الحالة المطرية على عدد من مناطق المملكة، خلال الـ24 ساعة القادمة.

 

وأوضح المركز الوطني للأرصاد، أن السواحل الجنوبية لمنطقة المدينة المنورة، تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة، وتمتد إلى سواحل منطقة مكة المكرمة (رابغ وجدة).

 

وتشهد الأجزاء الداخلية لمناطق تبوك، ومكة المكرمة والمدينة المنورة، هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، تمتد إلى أجزاء من حائل، والجوف، والحدود الشمالية.

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