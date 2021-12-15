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سمو محافظ الأحساء يستقبل رئيس وأعضاء جمعية قبس للقرآن والسنة والخطابة

سمو محافظ الأحساء يستقبل رئيس وأعضاء جمعية قبس للقرآن والسنة والخطابة
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استقبل صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء بمكتبه اليوم، رئيس مجلس إدارة جمعية الأمير محمد بن فهد بن جلوي قبس للقرآن والسنة والخطابة الدكتور أحمد بن حمد البوعلي وأعضاء مجلس إدارة الجمعية.

 

واستمع سموه إلى شرح عن البرامج المتنوعة التي تقدمها الجمعية لخدمة المجتمع ونشر العلم، من خلال أهدف الجمعية الرامية، وربط أبناء المجتمع وتشجيعهم بمصدري الهداية (الكتاب والسنة)، حفظًا وتجويدًا وتدبرًا وتعلمًا، وإعداد وتأهيل الناشئة في فنون الإلقاء والخطابة، وتنمية القدرات والمواهب والمهارات بمنهج وسطي، وتعزيز الجهود الحكومية والخيرية في تحصين النشء من الغلو والانحراف العقدي والفكري والسلوكي .

 

وأكد أهمية بذل المزيد من العطاء لخدمة المجتمع، مهنئاً رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية انتخابهم في مجلس الإدارة الجديد متمنياً لهم التوفيق والسداد في خدمة كتاب الله وسنة نبيه.

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