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تتويج 9 فائزين دوليين بكأس الملك عبدالعزيز للصقور في مسابقة الملواح اليوم

تتويج 9 فائزين دوليين بكأس الملك عبدالعزيز للصقور في مسابقة الملواح اليوم
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شهد اليوم السابع عشر من مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور2021، الذي يقام في ملهم (شمال مدينة الرياض)، منافسات حاسمة ضمن أشواط الكؤوس في مسابقة الملواح (الدعو400 متر)، حيث أقيمت اليوم 9 أشواط بين ملاك ومحترفين دوليين، في فئات قرموشة جير، جير شاهين، جير تبع، جير بيور، شاهين، وحر (فرخ، وقرناس)، لتسفر النتائج عن الصقارين الفائزين بكأس الملك عبدالعزيز للصقور هذا العام.

 

وكان الشوط الأول لفئة “قرموشة جير فرخ وقرناس” محترفين دوليين، وقد فاز فيه بالمركز الأول الصقار (F3-S) بصقره (G46)، حيث قطع مسافة السباق في زمن قدره 17.130 ثانية، ليتوّج بطلاً لكأس الملك عبدالعزيز للصقور2021 في تلك الفئة.

 

وفي الشوط الثاني لفئة “جير شاهين فرخ وقرناس” محترفين دوليين، حقق المركز الأول الصقار (F3-S)، بصقره (S32)، في زمن قدره 16.651 ثانية، ليتوّج بطلاً لكأس الملك عبدالعزيز للصقور2021 لتلك الفئة.

 

أما الشوط الثالث فكان لفئة “جير تبع فرخ وقرناس” محترفين دوليين، وفاز بالمركز الأول فيه الصقار (F3-S)، بصقره (T14)، في زمن قدره 16.296 ثانية، والذي توّج بطلاً لكأس الملك عبدالعزيز للصقور2021 لتلك الفئة.

 

وجاء الشوط الرابع لفئة “شاهين فرخ وقرناس” ملاك دوليين، فاز بالمركز الأول الصقار أحمد الهاجري، بصقره (طوفان)، محققاً زمن قدره 17.246 ثانية، ليتوّج أيضاً بطلاً لكأس الملك عبدالعزيز للصقور2021 لتلك الفئة.

 

وفي الشوط الخامس لفئة “حر فرخ وقرناس” ملاك دوليين، فاز بالمركز الأول الصقار زايد القحطاني، بصقره (ياس)، في زمن قدره 17.638 ثانية. والذي تم تتويجه بطلاً لكأس الملك عبدالعزيز للصقور2021 لتلك الفئة.

 

وفي الشوط السادس لفئة “جير بيور فرخ وقرناس” ملاك دوليين، فاز بالمركز الأول الصقار ناصر المنصوري بصقره (دهام) في زمن قدره 16.373 ثانية، ليفوز ببطولة كأس الملك عبدالعزيز للصقور2021 لتلك الفئة.

 

أما الشوط السابع لفئة “قرموشة جير فرخ وقرناس” ملاك دوليين، فاز بالمركز الأول الصقار عمران النعيمي بصقره (طرفشانة) في زمن قدره 16.919 ثانية، ليفوز ببطولة كأس الملك عبدالعزيز للصقور2021 لتلك الفئة.

 

وفي الشوط الثامن لفئة “جير شاهين فرخ وقرناس” ملاك دوليين، فاز بالمركز الأول الصقار عبدالله القحطاني بصقره (S28) في زمن قدره 16.515 ثانية، ليفوز ببطولة كأس الملك عبدالعزيز للصقور2021 لتلك الفئة.

 

واختتمت سباقات اليوم في أشواط الكؤوس بالشوط التاسع لفئة “جير تبع فرخ وقرناس” ملاك دوليين، والذي فاز فيه بالمركز الأول الصقار محمد القمزي، بصقره (شعاع)، في زمن قدره 16.721 ثانية، ليتوّج بطلاً لكأس الملك عبدالعزيز للصقور2021 لتلك الفئة.

 

ويواصل المهرجان الذي يستمر حتى يوم غدٍ الخميس (16 ديسمبر)، إعلان الفائزين في أشواط الكوؤس، للسعوديين والدوليين، كما يواصل مسابقة “المزاين” التي تنهي أشواطها مساء اليوم، في فئة “شاهين بحري قرناس”.

 

وكان نادي الصقور السعودي، الذي ينظم المهرجان، قد أعلن عن جوائز تبلغ نحو 25.3 مليون ريال لمسابقتي المهرجان “الملواح” و”المزاين”، حيث خصص منها 4 ملايين و200 ألف ريال لمسابقة المزاين بفئاتها المختلفة.

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