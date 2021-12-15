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غداً.. الكشف عن تفاصيل نهائيات الجولة العالمية للأبطال لكرة السلة 3×3
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تعقد اللجنة المنظمة لنهائيات الجولة العالمية للأبطال لكرة السلة 3×3 ظهر غدٍ الخميس مؤتمراً صحفياً لإعلان كافة التفاصيل الخاصة بالبطولة التي تستضيفها محافظة جدة يومي 17 و 18 ديسمبر 2021م، وتنظمها وزارة الرياضة بالتنسيق مع الاتحاد السعودي لكرة السلة، كإحدى مبادرات برنامج “جودة الحياة”.

 

وسيقام المؤتمر الصحفي عند الساعة الواحدة ظهراً في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بجدة، وذلك بحضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة السلة السيد هماني نيانج، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة الدكتور غسان طاشكندي، ورئيس قسم فعاليات لعبة 3×3 في الاتحاد الدولي لكرة السلة السيد إيقانيسو سيرانيو.

 

وعلى صعيد متصل، اكتمل وصول الفرق الـ 12 المشاركة في النهائيات، بالإضافة إلى فريق جدة، وتضم البطولة فريق ريقا من لاتفيا حامل اللقب، وفريقي أوب وليمان من صربيا، وأنتوب البلجيكي، وأمستردام الهولندي، وشاكاي وقراز الليتوانيين، وبرنستون الأمريكي، وسان جوان البورتوريكو، ولوزان السويسري، وقاقارين الروسي.

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