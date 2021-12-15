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غرفة الشرقية تصدر دليل الأنظمة الحكومية الداعمة لعمل المرأة

غرفة الشرقية تصدر دليل الأنظمة الحكومية الداعمة لعمل المرأة
https://almnatiq.net/?p=1085411
المناطق_واس

أصدرت غرفة الشرقية دليلًا تعريفيًا يتضمن جميع الأنظمة والإجراءات الحكومية الجديدة التي تختص بعمل المرأة في المملكة وتمكينها من ممارسة دورها في خدمة الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف وتطلعات رؤية المملكة 2030م.

 

ويهدف الدليل إلى تعريف المرأة السعودية بجميع التشريعات، لتحقق مكاسب وطنية في القطاعين الاقتصادي والاجتماعي وغيرها من القطاعات الأخرى، تماشيًا مع ما تشهده البيئة الاقتصادية الوطنية من تحولات كبيرة نحو تنويع القاعدة الاقتصادية.

 

وتعمل الغرفة على طرح المزيد من المبادرات والبرامج وورش العمل الهادفة إلى تمكين المرأة على جميع الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية، انطلاقًا مما أولته رؤية المملكة 2030 من اهتمام بدعم المرأة وبناء قدراتها وتسهيل فرص انطلاقها اقتصاديًا واجتماعيًا.

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