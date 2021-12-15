أمين الشرقية يلتقي بنائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان

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التقى معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير اليوم، بمعالي نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله بن محمد البدير، والوفد المرافق له.

وتفقد معالي المهندس البدير جولةً تفقدية لمركز الاستثمار في الأمانة الذي يهدف إلى دعم المستثمرين ورواد الأعمال بالتماشي مع رؤية المملكة 2030، والتعرف على أبرز الفرص الاستثمارية والخدمات المقدمة لصناعة الاستثمارات بالأمانة وإسهام المركز في تقليل واختصار الجهد والوقت، ورفع جاذبية الاستثمار بالقطاع البلدي، والتعرف على مركز البلاغات 940 وآلية استقبال البلاغات لمعالجتها.

كما اطلع على أعمال الأمانة ومبادراتها المجتمعية والتعرف على الإنجازات والمؤشرات التي حققتها خلال الفترة الماضية وخططها المستقبلية والبرامج والمبادرات والمشاريع التي تعمل عليها الأمانة بالتعاون مع القطاع الخاص.