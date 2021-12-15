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العدل تطلق منصة خبرة بجميع المحاكم.. تعرف على أهدافها

العدل تطلق منصة خبرة بجميع المحاكم.. تعرف على أهدافها
https://almnatiq.net/?p=1085451

وجه الدكتور وليد الصمعاني، وزير العدل، اليوم الأربعاء، بإطلاق منصة “خبرة”، في جميع المحاكم والدوائر التجارية.

 

وجاء إطلاق “خبرة” لتسهيل طلبات الخبرة المتخصصة، وفق آلية تسرع الحصول على تقارير الخبراء، وتقلص مدد التقاضي.

 

وأوضحت وزارة العدل عبر حسابها في “تويتر”، أن إطلاق منصة خبرة يهدف إلى: تحقيق الشفافية بين الأطراف المعنية، وحفظ الوقت وزيادة الإنتاجية، ورفع مستوى جودة تقارير الخبرة.

 

كما تهدف المنصة أيضا إلى تقليل أمد التقاضي عبر تيسير التواصل بين القاضي والخبير وأطراف الدعوى.

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