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الهلال يواجه النصر غداً في مؤجلة الجولة الـ 8 من دوري المحترفين

الهلال يواجه النصر غداً في مؤجلة الجولة الـ 8 من دوري المحترفين
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المناطق_واس

يلتقي غداً الهلال والنصر في لقاء مؤجل من الجولة الـ 8، على استاد الملك فهد الدولي بالرياض، في لقاء يسعيان من خلاله لكسب نقاط المباراة.

 

الهلال يدخل المواجهة محتلاً المركز الرابع بـ 21 نقطة، ساعياً للفوز الذي سيقربه من الصدارة في حال فوزه في لقاءه المؤجل أمام المتصدر الاتحاد خصوصاً بعد تعثره بالتعادل أمام الفيحاء في اللقاء السابق، وفي المقابل يأمل النصر السابع بـ 17 نقطة تعويض خسارته الأخيرة أمام الطائي وكسب المباراة للدخول في دائرة المنافسة على اللقب.

 

ويغيب عن الهلال في مباراة الغد، محمد البريك، بسبب إصابة بفايروس كورونا، وناصر الدوسري الذي يعاني من تمزق في العضلة الخلفية سيبعده نحو شهرين، ومحمد كنو بداعي تراكم البطاقات، فيما يفتقد النصر لجهود لاعبيه المدافع عبدالله مادو ولاعب الوسط عبدالفتاح عسيري بداعي الإصابة.

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