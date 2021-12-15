أمير حائل يرعى احتفالية اليوم العالمي لذوي الإعاقة لعام 2021 م

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رعى صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل في مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الرياضية اليوم الاحتفال باليوم العالمي لذوي الإعاقة لعام 2021 م ، الذي يقيمه مركز الملك سلمان لرعاية الاطفال المعوقين بحائل، بحضور مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة فريح العياد.

واطلع سموه على أجنحة الجهات المشاركة في المعرض المصاحب للفعاليات، ثم استمع لشرح من مدير مركز الملك سلمان لرعاية المعوقين بحائل عبد المحسن الهريش عن دور الجهات المشاركة والخدمات التي تقدمها لمستفيدي المركز، بعدها شارك سموه في أداء الفعاليات مع أطفال المركز ، مقدماً لهم الهدايا التذكارية.

ثم رعى مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات بين مركز الملك سلمان لرعاية الاطفال المعوقين بحائل وكلاً من شركة آبار، ومجموعة الروشن، ومجموعة الأهلي الطبية، بعدها شهد سموه تسليم الدفعة الثالثة المالية المقدمة للمركز من شركة آبار واشتمل الحفل المعد بهذه المناسبة على فقرات تضمنت عدداً من الكلمات وأوبريت والعرضة السعودية .

وفي ختام الحفل أعلن سمو أمير منطقة حائل تبرعه بمبلغ مائة ألف ريال دعماً لبرامج المركز.