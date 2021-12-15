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أمير حائل يرعى احتفالية اليوم العالمي لذوي الإعاقة لعام 2021 م

أمير حائل يرعى احتفالية اليوم العالمي لذوي الإعاقة لعام 2021 م
https://almnatiq.net/?p=1085462
المناطق_حائل

رعى صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل في مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الرياضية اليوم الاحتفال باليوم العالمي لذوي الإعاقة لعام 2021 م ، الذي يقيمه مركز الملك سلمان لرعاية الاطفال المعوقين بحائل، بحضور مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة فريح العياد.

 

واطلع سموه على أجنحة الجهات المشاركة في المعرض المصاحب للفعاليات، ثم استمع لشرح من مدير مركز الملك سلمان لرعاية المعوقين بحائل عبد المحسن الهريش عن دور الجهات المشاركة والخدمات التي تقدمها لمستفيدي المركز، بعدها شارك سموه في أداء الفعاليات مع أطفال المركز ، مقدماً لهم الهدايا التذكارية.

 

ثم رعى مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات بين مركز الملك سلمان لرعاية الاطفال المعوقين بحائل وكلاً من شركة آبار، ومجموعة الروشن، ومجموعة الأهلي الطبية، بعدها شهد سموه تسليم الدفعة الثالثة المالية المقدمة للمركز من شركة آبار واشتمل الحفل المعد بهذه المناسبة على فقرات تضمنت عدداً من الكلمات وأوبريت والعرضة السعودية .

 

وفي ختام الحفل أعلن سمو أمير منطقة حائل تبرعه بمبلغ مائة ألف ريال دعماً لبرامج المركز.

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