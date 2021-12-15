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مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن مشروع كسوة الشتاء 2021 في الأردن

مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن مشروع كسوة الشتاء 2021 في الأردن
https://almnatiq.net/?p=1085473
المناطق_واس

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس في الأردن مشروع كسوة الشتاء 2021م بمرحلته الثانية، الذي يستهدف الأسر الأردنية المتعففة واللاجئين السوريين والفلسطينيين، وذلك بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.

 

ويتضمن المشروع توزيع الملابس الشتوية والبطانيات على 31.911 أسرة في إحدى عشرة محافظة، بهدف تغطية احتياجاتهم خلال فصل الشتاء.

 

وقال مدير فرع مركز الملك سلمان للإغاثة في الأردن سعود بن عبدالعزيز الحزيم: إن هذا المشروع الموسمي يأتي امتداداً لمشاريع مستمرة للوقوف على الاحتياجات الأساسية للأسر المتعففة واللاجئين في الأردن بالتنسيق مع الجهات الرسمية ذات الاختصاص.

 

من جهته أوضح الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حسين الشبلي أن المشروع يجري تنفيذه على مدى ثلاثة أعوام على التوالي بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة، مبيناً أن عدد المستفيدين من المشاريع بلغ حتى الآن 264.245 شخصا من الفئات المستهدفة في أنحاء الأردن كافة.

 

ويأتي هذا المشروع في إطار المشاريع التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للاجئين السوريين والفلسطينيين والأسر الأكثر احتياجًا في الأردن، بهدف الإسهام في التخفيف من معاناتهم وتحسين سبل العيش لهم.

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