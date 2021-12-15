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114 فارساً وفارسة في ختام بطولة “قفز السعودية”

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114 فارساً وفارسة في ختام بطولة “قفز السعودية”

114 فارساً وفارسة في ختام بطولة “قفز السعودية”
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المناطق_واس

تنطلق غداً بطولة “قفز السعودية “في أسبوعها الثاني والأخيرة لفئة الـ (5 نجوم)، بتنظيم الاتحاد السعودي للفروسية وتحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية “FEI” في مقر “قفز السعودية” على أرض ميدان نادي سباقات الخيل في الجنادرية.

 

ورصدت اللجنة العليا المنظمة لـ “قفز السعودية” جوائز مالية بلغت 2.240 مليون ريال للفائزين في أشواط الأسبوع الثاني من أصل 3.6 ملايين ريال مجموع الجوائز في البطولة.

 

وستشهد البطولة إقامة 12 شوطاً على مدى ثلاثة أيام، أشواطها الرئيسة مؤهلة لنهائيات كأس العالم لقفز الحواجز 2022 في ألمانيا، فيما أقر اتحاد الفروسية إضافة أشواط لفئة النجمة الواحدة؛ لإتاحة الفرصة للفرسان الشبان للمشاركة والاحتكاك بالفرسان العالميين.

 

ويبلغ عدد الفرسان والفارسات المسجلين في كشوفات “قفز السعودية” 114 فارساً وفارسة يمثلون 17 دولة هي: السعودية، وأستراليا، والبحرين، ومصر، وألمانيا، واليابان، والأردن، والكويت، وهولندا، وروسيا، والسويد، والجزائر، والمملكة المتحدة، والنرويج، والإمارات، والمغرب، واليونان، وذلك بـ 153 جواداً.

 

وشارك في الأسبوع الأول من البطولة 121 فارساً وفارسة يمثلون 15 دولة، وشهدت منافسة مثيرة وقوية خاصة في الأشواط الرئيسة والأشواط المؤهلة لمونديال 2022 في ألمانيا.

 

وأنهت اللجنة المنظمة للبطولة اليوم إجراء عملية الفحص البيطري للجياد المشاركة من أجل التأكد من سلامتها الكاملة والاطمئنان على حالتها؛ حفظًا لأمن وسلامة الفرسان والفارسات قبل انطلاق الأشواط الرسمية.

 

وشملت اختبارات فحص الجياد عدة جوانب، منها البدني والطبي، واختبارات أخرى تتعلق بالمعايير اللازمة لجياد قفز الحواجز، قبل أن يتم السماح للفرسان بإجراء عملية الإحماء من أجل التكيف مع الميدان، حيث تُعد البطولة من البطولات عالية المعايير والمتطلبات.

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