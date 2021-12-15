افتتاح مستشفى جازان العام بعد إعادة تأهيله بحضور أمير المنطقة ونائبه و وزير الصحة

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دشن الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، اليوم، العمل بمستشفى جازان العام بعد إعادة تأهيله، بقيمة إجمالية بلغت 158.904.048 ريالًا، بحضور الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، ووزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل.

وفور وصوله، قام أمير منطقة جازان بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية، وتجوّل وسمو نائبه والحضور على أقسام المستشفى.

واستمع أمير المنطقة من وزير الصحة ومدير عام الشؤون الصحية بجازان عبدالرحمن الحربي لشرح مفصل عن المستشفى الذي يضم 24 عيادة منها 3 عيادات تخصصية، وما يتوافر به من تجهيزات طبية وكودار بشرية مؤهلة، والأعمال التطويرية والتأهيلية التي أسهمت في زيادة مساحة المستشفى بنسبة 40% عن مساحته السابقة وزيادة عدد الأسرّة من 100 سرير إلى 200 سرير وزيادة الأسرّة بقسم العناية المركزة إلى 21 سريراً، وفي قسم الطوارئ إلى 31 سريراً، واستحداث وقسم العناية المركزة لحديثي الولادة بواقع 34 سريراً، وزيادة غرف العمليات بواقع 6 غرف، إضافةً للأقسام الطبية المساعِدة التي تشمل المختبر والصيدلية والأشعة والمجهزة جميعها وفق أحدث وأفضل التجهيزات الطبية.

وأعرب أمير منطقة جازان عن سعادته بتدشين المستشفى، وما يشتمل عليه من عيادات وأقسام، وما اطلع عليه من تجهيزات، واستمع له عن الخدمات الطبية التي سيقدمها المستشفى لأبناء المنطقة والمقيمين بها، ووجّه بتقديم كل ما يضمن توفير أفضل الخدمات لهم؛ إنفاذاً لتوجيهات القيادة.