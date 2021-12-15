سمو أمير القصيم يستقبل أعضاء مجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد بالبدائع

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بالإمارة اليوم ، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة البدائع محمد السلطان ، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية ، بحضور وكيل إمارة المنطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان ، ومحافظ البدائع خالد الربيعان .

واستمع لشرحٍ موجز من نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة البدائع عن الجهود التي تقوم بها الجمعية لخدمة المسلمين الجدد والدعوة إلى الإسلام ، والأنشطة والبرامج الدعوية المقدمة للجاليات .

عقب ذلك دشن سموه الموقع الإلكتروني الخاص بالجمعية ، مثنياً على ما لمسه من جهود تقوم بها جمعية الدعوة والإرشاد بمحافظة البدائع في سبيل الدعوة إلى الإسلام وتثقيف وتوعية المسلمين الجدد ، متمنياً للقائمين عليها التوفيق والسداد في أداء مهام عملهم.