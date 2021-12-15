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وزير التعليم يرعى فعالية “كل الأيام لنا” لتعزيز دور الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع

وزير التعليم يرعى فعالية “كل الأيام لنا” لتعزيز دور الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع
https://almnatiq.net/?p=1085529
المناطق_واس

رعى معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ اليوم، فعاليات “كل الأيام لنا” لتعزيز دور الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، وإبراز جهودهم، ومنجزاتهم الوطنية، وذلك بالتعاون بين وكالة الوزارة للبرامج التعليمية والاتحاد السعودي للرياضة المدرسية، ومشاركة عدد من الجمعيات والمؤسسات المجتمعية.

 

وتأتي احتفالية وزارة التعليم في إطار رعاية واهتمام القيادة الرشيدة -أيدها الله- بالأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تتكامل جهود القطاعات الحكومية والخاصة لخدمتهم، بما يضمن حصولهم على حقوقهم، وتسخير كافة الخدمات المناسبة لهم؛ لتمكينهم من المشاركة الفاعلة مع المجتمع.

 

كما كرّم وزير التعليم خلال الحفل عدداً من أبطال ذوي الإعاقة الرياضيين الذين حققوا ميداليات على مستوى المملكة، وذلك في إطار اهتمام الوزارة بالمميزين والموهوبين من ذوي الإعاقة، ومنهم أمل الشهري الحائزة على الميدالية الذهبية لسباق 100م “دراجة”، ولاعب المنتخب السعودي للسباحة إبراهيم المرزوقي لتحقيقه الميدالية الذهبية في سباق 50م “فراشة”، وكذلك اللاعب أحمد العلواني لتحقيقه الميدالية الفضية في سباق 100م كراسي متحركة، ولمى الجبر صاحبة الميدالية الفضية في سباق الجري.

 

وقدمت الجهات الحكومية والخاصة والجمعيات الخيرية خلال الفعالية استشارات وخدمات وعروض متنوعة للطلاب والطالبات من ذوي الإعاقة، كما نظم الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية فعاليات رياضية ضمن الاحتفال شملت؛ تجربة الجولف والهوتشي، وملاعب مصغرة لرياضة كرة الطائرة على الكراسي المتحركة، وكرة الهدف للمكفوفين، إلى جانب كرة القدم والهوكي، وعدد من الرياضات البدنية لطلبة فرط الحركة وتشتت الانتباه، حيث شارك الطلبة في استعراض مهاراتهم الرياضية أمام الحضور، فيما تم تقديم جوائز ومكافآت قيمة للطلبة المشاركين.

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