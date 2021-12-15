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سمو أمير منطقة جازان يدشن عدداً من المشروعات الصحية بالمنطقة

سمو أمير منطقة جازان يدشن عدداً من المشروعات الصحية بالمنطقة

أبرز المواد

سمو أمير منطقة جازان يدشن عدداً من المشروعات الصحية بالمنطقة

سمو أمير منطقة جازان يدشن عدداً من المشروعات الصحية بالمنطقة
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المناطق_واس

دشن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان معالي و وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل ‘ ورئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور جلال بن محمد العويسي اليوم، حزمة من المشروعات الصحية ضمن منظومة الخدمات والمرافق الصحية التي تنفذها وزارة الصحة للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية بمنطقة جازان.

 

وتضمنت المشروعات تطوير مراكز صحي صبيا ، وصحي البديع والقرفي ، الخشابية ، جريبة ” بقيمة إجمالية بلغت 7.557.206 ملايين ريال من خلال تصميم وتطوير مكاتب الاستقبال وصالات الانتظار واستحداث غرف العاب للأطفال , وإزالة الأسوار الخارجية وإضافة المسطحات الخضراء وتهيئة مناطق الجلوس الخارجية ومنطقة الألعاب للأطفال , إضافة إلى إنشاء ممشى خارج المركز للاستفادة منه على مدار الـــ 24 ساعة من المجتمع ، وتطوير جميع الأقسام داخل المراكز بما تتوافق مع تطلعات المستفيدين من خدمات المراكز الصحية الهادفة ولو البيئة الجاذبة.

 

كما شملت المشروعات تطوير قسم الأطفال بمستشفى الأمير محمد بن ناصر ، بمبلغ 2.376.176 مليون ريال ، حيث تم تطوير القسم -الذي يضم 26 سرير ا- وفقاً لأحدث المعايير الصحية وتزويده بأحدث التجهيزات التي تساعد على تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمرضى ، ويسهم في تقديم مختلف الخدمات العلاجية للأطفال بما فيها الخدمات العلاجية التخصصية كالأورام وأمراض الدم وغيرها من الأمراض الأخرى الخاص بالأطفال.

 

وتضم المشروعات ، “تطوير بيئة العمل وخدمات المستفيدين والمكاتب الإدارية بالمستشفيات والإدارات بصحة جازان” ، وذلك من خلال تنفيذ ثمانية مشروعات تطوير لبيئة العمل فولبن ظي ثمانية مستشفيات وإدارات صحية قدرت تكلفتها بــ ” 5.442.078 ” ملايين ريال، ستعمل بإذن الله على تحفيز بيئة العمل وتسهيل الوصول للمستفيدين من الحصول على الخدمة ، وتعزز من مستوى جودة الخدمات الصحية التي تقدم للمستفيدين.

 

وشملت المشروعات التي تم تدشينها تطوير قسم النساء والولادة بمستشفى صامطة فقد بلغت تكلفته 20.477.883 مليون ريال ، ويضم المشروع عدد من الوحدات التشخيصية والعلاجية لحالات النساء والولادة , إذ يضم عدد 4 عيادات , و6 غرف للولادات الطبيعية , وغرفة للعمليات , وغرفة للحضانة , بالإضافة إلى صالات الانتظار ، مما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمة الصحية التي تقدم لحالات النساء والولادة.

 

فيما بلغت تكلفة مشروع “تطوير إسكان مستشفى صامطة” ، 5.920.000 ملايين ريال، إذ يهدف هذا المشروع إلى إيجاد بيئة سكنية جاذبة ومناسبة ومهيأة للطواقم الطبية والتمريضية.

 

وشاهد سمو أمير جازان والحضور عرضين مرئيين حول مشروعات صحة جازان والخدمات التي تقدمها لأهالي ، وعرض مماثل حول قيام الهلال الأحمر السعودي بجازان بعملية إسعاف مصاب ومراحل تنفيذ عملية الاسعاف منذ وصول البلاغ لغرفة التحكم بالهلال الأحمر وحتى إيصال المريض للمستشفى.

 

حضر التدشين وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله بن محمد الصقر ومدير عام الشؤون الصحية جازان عبدالرحمن الحربي ومدير فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بجازان الدكتور محمد السيد.

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