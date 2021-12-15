اختتام المرحلة الأولى لدورة الرخصة الآسيوية للمدربين الخاصة باللاعبين الدوليين المعتزلين

المناطق_واس

اختتمت اليوم فعاليات اليوم الختامي للمرحلة الأولى من دورة الرخصة الآسيوية للمدربين الخاصة باللاعبين الدوليين المعتزلين المكثفة A/B التي عقدتها اللجنة الفنية بالاتحاد السعودي في مدينة الرياض ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية ورئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل .

وأقيمت المرحلة الأولى من الدورة في الفترة من 4-15 ديسمبر الجاري تحت إشراف ومتابعة عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس اللجنة الفنية تركي السلطان، والمدير الفني للاتحاد إيوان لوبيسكو ومدير التعليم في الاتحاد الدكتور يحيى الشريف، وبمشاركة 26 مدربًا ممن سبق لهم تمثيل المنتخب السعودي الأول.

و تستهدف الدورة تنفيذ محتوى المنهج السعودي الحديث الخاص بالدورة المكثفة على ثلاث مراحل الأولى التي اختتمت اليوم، والتي يعقبها تطبيق ميداني للمدربين لمدة شهرين ونصف، فيما تنطلق المرحلة الثانية في 5 مارس المقبل ولمدة 12 يومًا، ويعقبها تدريب ميداني لمدة شهرين ونصف على أن تنطلق المرحلة الثالثة والأخيرة في 5 يونيو المقبل ولمدة 12 يومًا.

وفي ختام الدورة تم تسليم المحاضرين الذين شاركوا في تقديمها دروعاً تذكارية تقديراً لجهودهم خلال الدورة وهم كل من المدرب السابق لمنتخبات إنجلترا للفئات السنية الحاصل على بطولة أوروبا تحت 17 عامًا في 2010 و2014 والمستشار الفني للمنتخب الإنجليزي تحت 20 عامًا الذي فاز بكأس العالم 2017 في كوريا الجنوبية جون بيكوك ، ومدير التعليم بالاتحاد الإيرلندي نايل أورايقين، إلى جانب محاضري الاتحاد السعودي المعتمدين لدى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم خالد القروني، محمد عبدالجواد، خالد الفرحان، بندر الأحمدي ومشبب زياد.

وثمن المسحل لسمو وزير الرياضة حضوره ومتابعته ودعمه لإقامة مثل هذه الدورات التي تستهدف تطوير أداء المدرب الوطني بما يخدم الكرة السعودية، مشيداً بهذا الصدد بالنجاح الكبير الذي حققته الدورة في مرحلتها الأولى.