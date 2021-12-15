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وزير الحرس الوطني يستقبل وزير الدفاع البريطاني

وزير الحرس الوطني يستقبل وزير الدفاع البريطاني
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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني في مكتبه اليوم معالي وزير الدفاع البريطاني بين والاس والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، وبحث أوجه التعاون بين الجانبين.

حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي اللواء الركن نايف بن ماجد بن سعود بن عبدالعزيز رئيس الجهاز العسكري المكلف بوزارة الحرس الوطني، ووكيل وزارة الحرس الوطني المكلف عبدالعزيز بن صالح المهنا.

كما حضر الاستقبال من الجانب البريطاني السفير لدى المملكة نيل كرومبتون ، وكبير مستشاري الدفاع في الشرق الأوسط المارشال الجوي سامي سامبسون .

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