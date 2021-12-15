بالصور ..الفراج يزور مكتب البيئة والزراعة في وادي الدواسر

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زار مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الرياض ، الدكتور ماجد عبدالعزيز الفراج ، مكتب الوزارة بمحافظة وادي الدواسر. .

كما التقى خلال زيارته، محافظ وادي الدواسر ، فهد بن عبدالله المسعود.

واستعرض الفراج بعض مهام مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة في المحافظة، وبحث سبل دعمها في كل المجالات.

وتفقد مدير عام فرع وزارة البيئة مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة في وادي الدواسر ، وكان في استقباله مدير مكتب الوزارة بالمحافظة سهل بن سعد ال بوسباع ، ومن ثم استعرض مع مديري الاقسام المهام المكلفين بها كل قسم ، المشتل ، ومبنى وقاية المزروعات ، والوحدة البيطرية ، والصيانة ، وناقش احتياجاتها.

ووقف الفراج على اسواق الخضار والفواكه المركزية واسواق الإبل والأغنام والمسلخ وعلى بعض المزارع النموذجيه ( نخيل _بطاطس ).