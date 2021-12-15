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تعرف على إجراءات وشروط استيراد سيارة من خارج المملكة وكيفية تقدير قيمتها

تعرف على إجراءات وشروط استيراد سيارة من خارج المملكة وكيفية تقدير قيمتها
https://almnatiq.net/?p=1085589
المناطق_متابعات

كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن الإجراءات الواجب مراعتها عند استيراد سيارة من خارج المملكة، موضحة أنه يتم احتساب 5% من قيمة السيارة كرسوم جمركية.

وأشارت في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع “تويتر”، إلى أنه في حال عدم كانت الفاتورة المقدمة مقاربة لقيمة السيارة الفعلية يتم الاعتماد على الأسعار المقدمة من الوكيل المحلي لمعرفة قيمة السيارة وفق السعر المحلي، ومن ثم احتساب الرسوم الجمركية.

وأوضحت أن احتساب الرسوم الجمركية يتم وفقاً للآتي: خصم 10 من قيمة السيارة على كل سنة فائتة من موديلها ويتم حساب السنة من شهر مارس الميلادي، منوهة على أن نسبة الخصم لا تتعدى 50% للسيارات و80% للشاحنات.

كما كشفت الهيئة أنه يسمح باستيراد السيارات والحافلات وشاحنات النقل الثقيل بشرط ألا يتجاوز موديلها الخمس سنوات.

 

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