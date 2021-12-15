مذكرة تفاهم بين مسك الخيرية و مايكروسوفت العربية لإثراء تجربة الشباب السعوديين في العمل الافتراضي

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وقعت مؤسسة محمد بن سلمان “مسك الخيرية” وشركة “مايكروسوفت العربية” نهاية نوفمبر الماضي بالرياض، مذكرة تفاهم، تهدفان من خلالها إلى دعم الاهتمام المشترك وتعزيز أوجه التعاون بين الجانبين، فيما يتعلق بتدريب وتأهيل الشباب السعوديين، وصقل مهاراتهم المهنية، وتوفير بيئات عمل أكثر مرونة.

وجاءت هذه الاتفاقية ضمن مساعي “مسك الخيرية” لمواكبة متطلبات الواقع الحديث، من خلال استثمار الخدمات التي تقدمها الشركة التقنية “مايكروسوفت” في مجال ال حوسبة السحابية؛ لدعم وإنجاح تجارب “العمل عن بُعد”، والتي بدأتها المؤسسة منذ وقت مبكر مع انتشار جائحة فيروس كورونا في مارس من العام الماضي 2020، وتهيئة كل الظروف لضمان استمرارية الأعمال وتحقيق ريادة المؤسسة في تميز بيئتها العملية.

وفي خطوة لتعزيز الابتكار وتطوير بيئات الأعمال، تضمن إطار عمل الاتفاقية، العمل المشترك على تصميم خمس تجارب عمل افتراضية مختلفة، وتفعيلها على منصة “مكان مسك”، وهي الموقع الإلكتروني التفاعلي للمؤسسة، إلى جانب تبادل المعرفة على مستوى مسارات مسك الأربعة، وهي: “المهارات، الريادة، القيادة، المجتمع”.

وجاءت الشراكة التكاملية بين “مسك الخيرية” و “مايكروسوفت العربية”؛ لإثراء تجربة الشباب السعوديين، وتزويدهم بأبرز التحولات التقنية المساعدة في توفير بيئة العمل الافتراضية المُثلى، ومن المقرر أن تساند “مايكروسوفت العربية” في تطوير تجارب العمل الافتراضية، عبر المنصات الرقمية لمؤسسة “مسك” التي تقود بدورها هذا المشروع لرفع الوعي لدى فئة الشباب العاملين في مختلف القطاعات بأهم وأحدث أدوات العمل الافتراضي.

ومن شأن هذه الاتفاقية أن تُسهم في مواكبة الكوادر الوطنية لمتغيرات ومتطلبات سوق العمل الحديث، حيث باتت المهارات التقنية اليوم ضرورة استراتيجية في مختلف المجالات العملية، وتفيد الأرقام أن 50% من فرص العمل الحالية تتطلب درجة معينة من المهارات التقنية، وسترتفع هذه النسبة إلى 77 % في العقد القادم.

كما تمثل هذه الاتفاقية فرصة محورية للشباب السعوديين لخوض تجربة العمل الافتراضي، وفق أفضل ممارسات المنظمات الرائدة المقدمة من خبرائها واختصاصيِّها؛ لتتيح لهم تجربة نوع من الخيارات المتوقعة للفرص الوظيفية المستقبلية، عبر برنامج يمتد لـسبع ساعات يتضمن مهارات الحوسبة السحابية، والربط بين التقنيات، وهو ما يمثل تجربة واقعية لفهم ومعرفة كيفية إدارة الأنظمة السحابية.

الجدير بالذكر، أن برنامج تجربة العمل الافتراضي يهدف إلى إكساب الشباب السعوديين من حديثي التخرّج خبرات ومهارات سوق العمل، من خلال إتمام مهام افتراضية قصيرة ضمن برامج تُعرض باللغة العربية والتي تحاكي بيئة العمل في كبرى الشركات الرائدة والمنظمات القيادية سواءً كانت المحلية أو العالمية.