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مجلس الصحة الخليجي يصحح مفهوم واستخدامات “أعواد القطن”

مجلس الصحة الخليجي يصحح مفهوم واستخدامات “أعواد القطن”
https://almnatiq.net/?p=1085637
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صحح مجلس الصحة الخليجي المفهوم السائد والخاطئ بين الناس حول أعواد القطن التي يطلق عليها البعض اسم “أعواد الآذان”.

وأوضح المجلس أن استخدامات أعواد القطن بالشكل السائد لها مخاطر عديدة على الآذان، مما قد يتسبب بالتهاب في القناة السمعية أو فقدان السمع أو ثقب طبلة الأذن، مشيراً إلى أن الطرق الصحيحة لإزالة الشمع الزائد من الأذن يكون في الجزء الخارجي من الأذن بقطعة قماش أو منديل جاف فقط.

وشدد مجلس الصحة الخليجي أن الشمع هو في الأساس مفيد للأذن ويمنع جفافها ويقيها من الالتهاب، ولذلك فالأصل عدم إزالته من داخل الأذن والاكتفاء بنظافة الجزء الخارجي من الأذن فقط.

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