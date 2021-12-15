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القتل “الأنيق”.. سويسرا تصدر ترخيصًا لـ “كبسولة الانتحار”

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القتل “الأنيق”.. سويسرا تصدر ترخيصًا لـ “كبسولة الانتحار”

القتل “الأنيق”.. سويسرا تصدر ترخيصًا لـ “كبسولة الانتحار”
https://almnatiq.net/?p=1085643
المناطق_خاص

أصدرت “ساركو” كبسولة على شكل نعش، صنعت لـ “القتل الرحيم”وهي جهاز يمكن المستخدم من الموت عندما يرغب في ذلك حيث تمت الموافقة على استخدامها بعد اجتيازها للمراجعة القانونية في سويسرا .

وابتكر الكبسولة  الطبيب الأسترالي “فيليب نيتشكي” ووصفها  أنها أداة “أنيقة وعصرية” لتوفير “الموت الرحيم” فهي تتيح للمستخدم قتل نفسه بضغطة زر من الداخل عبر ضخ كميات من النيتروجين بالكبسولة،مما يؤدي إلى انخفاض الأكسجين في 30 ثانية مما يؤدي إلى فقدان الوعي والموت خلال 5 دقائق.

من الجدير بالذكر أن الكبسولة ومخترعها متهمان بـ “تمجيد الانتحار” وأيضا قد  استعان 1300 شخص بخدمات مؤسسات “الموت الرحيم” في سويسرا خلال العام الماضي

 

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