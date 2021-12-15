نائب وزير “البلدية والإسكان” يتفقّد مشاريع المنطقة الشرقية ويزور مركز سكني الشامل

المناطق_المنطقة الشرقية

تفقّد معالي نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله بن محمد البدير، اليوم، عدداً من مشاريع برنامج “سكني” بالمنطقة الشرقية،البالغ عددها 35 مشروعاً توفّر أكثر من 22 ألف وحدة سكنية متنوعة ما بين فلل وتاون هاوس وشقق، واطّلع معاليه على سير العمل ومستوى الإنجاز في المشاريع التي تجاوزت 92% في غالبيتها.

وزار معاليه مركز سكني الشامل في مدينة الخبر، الذي يُعد نقطة توقف واحدة تحت سقف واحد تُستَعرض فيه جميع خيارات وحلول التملك، ويضم الجهات ذات العلاقة من مطورين وممولين وغيرهم، كما يستعرض المركز جميع المشاريع التي تشهد المنطقة تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص، وتشرف عليها لجنة البيع أو التأجير على الخارطة “وافي”، وتقع غالبيتها ضمن ضاحية الواجهة التي تمتد على مساحة تتجاوز 9 ملايين م2 وتستوعب 100 ألف نسمة وتطورها الشركة الوطنية للإسكان.

وثمَّن خلال زيارته المشاريع السكنية الدعم المستمر الذي يحظى به قطاع الإسكان من القيادة الرشيدة ؛لتسهيل تملك الأسر السعودية من مستفيدي برنامج “سكني” من خلال توفير الخيارات والحلول السكنية المتنوعة ضمن إجراءات سهلة وميسّرة، لافتاً الانتباه إلى أن المشاريع تحت الإنشاء بالشراكة مع القطاع الخاص يتم تُنفَّذ وفق معايير الجودة والسعر مناسب لتوفر أسلوب حياة متكامل يراعي توافر المرافق الخدمية اللازمة من مرافق تعليمية وصحية وأمنية وترفيهية.

وتضم المنطقة الشرقية بالإضافة إلى المشاريع السكنية أكثر من 17 ألف قطعة أرض سكنية ضمن 19 مخططاً في مختلف محافظات ومراكز المنطقة قد أُتيحت للحجز مسبقاً عبر موقع “سكني” وتطبيق الهواتف الذكيّة، ويمكن إصدار عقودها إلكترونياً والاستفادة من “التصاميم الهندسية”، والمقاول المعتمد، وغيرها من الخدمات، تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 – للوصول إلى نسبة تملك سكني 70% بحلول العام 2030.