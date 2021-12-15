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مجوهرات فريدة تصنع بمنازل السعوديين وتباع في معرض “أنا عربية”

مجوهرات فريدة تصنع بمنازل السعوديين وتباع في معرض “أنا عربية”
https://almnatiq.net/?p=1085660

استطاع معرض “أنا عربية” الذي يواصل فعالياته في آخر يوم له، إتاحة آفاق جديدة للخبرات السعودية والعربية، إضافةً إلى العالمية في صناعة المجوهرات وتصاميمها، إذ منح عدداً من السيدات فرصة عرض خبراتهن في صياغة المجوهرات، ونقلها إلى منصات البيع في المعرض بعد أن كانت رهن المعامل المنزلية، دون الانفتاح على المعارض العربية والعالمية.

وأوضحت مصممة المجوهرات “ابتسام القصيبي” التي تشارك في المعرض الذي يعد إحدى فعاليات موسم الرياض 2021 أنها تحظى بخبرة تزيد عن 30 عاماً في تصميم المجوهرات باستخدام حجر القيصومة، مشيرةً إلى أنها أسست في منزلها معملاً لصياغة وتصميم المجوهرات الفريدة التي تعكس مهارة المرأة العربية في تأسيس وإدارة الأعمال التصميمية الكبرى.

ولفتت القصيبي إلى أن المعرض أرسى مفاهيم عالمية جديدة في صناعة المجوهرات وطرق صناعتها، مؤكدةً أنه يؤسس لثقافة نخبوية عالية، ويتيح لزوار موسم الرياض هذا العام معرفة مراحل صناعة المجوهرات، وكيفية تصميمها، إضافةً إلى الاستخدامات المتناسبة مع كل نوع ولون.

ويضم معرض “أنا عربية” 46 علامةً تجاريةً تشارك لأول مرة في المملكة، كما يسهم في إيجاد بيئة تفاعلية تضم مجموعةً من النساء العربيات، يقدمن فيه عصارة تجاربهن وخلاصة إنتاجهن المتعلق بعالم الموضة والأزياء ومستحضرات التجميل.

ويتميز المعرض بأجواء تسهل تنقل الزوار بين الأجنحة المشاركة فيه للتمتع بمشاهدة أرقى وأفخم الأزياء المعروضة التي تجمع بين الفن والإبداع، وتوفير مقاعد فخمة للجلوس، وغرف قياس خاصة، مع التوزيع المتقن للأجنحة المشتملة على الإكسسوارات، الأحذية، الحقائب، التحف، العطور، المجوهرات.

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