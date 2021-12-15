انطلاق فعاليات الإرشاد الزراعي بمنطقة تبوك

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أطلق فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك فعاليات الإرشاد الزراعي ، وذلك في مجمع تبوك بارك بمشاركة صندوق التنمية الزراعي بالمنطقة، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام .

وأوضح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة تبوك المهندس هزاع بن الأفنس الرويلي أن الفعاليات تهدف إلى تزويد المزارعين بأهم المعارف والمهارات من خلال خدمات الإرشاد الزراعي المتكاملة وتطبيق الممارسات الزراعية الجيدة التي تساعدهم على زيادة الإنتاج وتحسينه كماً ونوعاً وبالتالي زيادة مداخيلهم بما يعود عليهم في رفع المستوى المعيشي واستمرارهم في النشاط الزراعي ومساهمتهم بتحقيق الأمن الغذائي .

وأضاف “الرويلي” أن الفعاليات تتضمن عدد من الأركان الإرشادية يتم من خلالها خدمة المزارعين وتزويدهم بطرق الاستفادة من المنصات الإلكترونية الخاصة بالوزارة ، كما يتم عرض الأفلام الزراعية التوعوية عن طريق الشاشات الثابتة .