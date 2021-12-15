احدث الأخبار

مؤسسة سعي توقع عقوداً وظيفية لـ105 شباب وفتيات من الأشخاص ذوي الإعاقة
أبرز المواد
 انطلاق فعاليات الإرشاد الزراعي بمنطقة تبوك
أبرز المواد
 هيئة الاتصالات تحدد موعد انتهاء فترة السماح لنقل أسماء النطاقات
أبرز المواد
 التحالف:تدمير صاروخين باليستيين أطلقا باتجاه مدينة أبها
أبرز المواد
 الصحة العالمية: الوضع بشأن أوميكرون ليس واضحا بشكل كامل حتى الآن
أبرز المواد
 برنامج جودة الحياة: “بينالي الدرعية” خطوة رائدة لدعم إسهام المملكة في الفنون المعاصرة
أبرز المواد
 القبض على 4 أشخاص إثر مشاجرة بينهم في أحد الأماكن العامة بحائل
أبرز المواد
 التحالف: سقوط مقذوف معادٍ بالمنطقة الصناعية بأحد المسارحة في جازان
أبرز المواد
 مجوهرات فريدة تصنع بمنازل السعوديين وتباع في معرض “أنا عربية”
أبرز المواد
 نائب وزير “البلدية والإسكان” يتفقّد مشاريع المنطقة الشرقية ويزور مركز سكني الشامل
أبرز المواد
 مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور يختتم مسابقة المزاين بـ 3 فائزين
أبرز المواد
 إيقاف مدرب النصر عقب خسارة فريقه امام الهلال
أبرز المواد
عاجل

القتل “الأنيق”.. سويسرا تصدر ترخيصًا لـ “كبسولة الانتحار”

مؤسسة سعي توقع عقوداً وظيفية لـ105 شباب وفتيات من الأشخاص ذوي الإعاقة

مؤسسة سعي توقع عقوداً وظيفية لـ105 شباب وفتيات من الأشخاص ذوي الإعاقة

أبرز المواد
انطلاق فعاليات الإرشاد الزراعي بمنطقة تبوك

انطلاق فعاليات الإرشاد الزراعي بمنطقة تبوك

أبرز المواد
هيئة الاتصالات تحدد موعد انتهاء فترة السماح لنقل أسماء النطاقات

هيئة الاتصالات تحدد موعد انتهاء فترة السماح لنقل أسماء النطاقات

أبرز المواد
التحالف:تدمير صاروخين باليستيين أطلقا باتجاه مدينة أبها

التحالف:تدمير صاروخين باليستيين أطلقا باتجاه مدينة أبها

أبرز المواد

انطلاق فعاليات الإرشاد الزراعي بمنطقة تبوك

انطلاق فعاليات الإرشاد الزراعي بمنطقة تبوك
https://almnatiq.net/?p=1085687
المناطق_تبوك

أطلق فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك فعاليات الإرشاد الزراعي ، وذلك في مجمع تبوك بارك بمشاركة صندوق التنمية الزراعي بالمنطقة، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام .

وأوضح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة تبوك المهندس هزاع بن الأفنس الرويلي أن الفعاليات تهدف إلى تزويد المزارعين بأهم المعارف والمهارات من خلال خدمات الإرشاد الزراعي المتكاملة وتطبيق الممارسات الزراعية الجيدة التي تساعدهم على زيادة الإنتاج وتحسينه كماً ونوعاً وبالتالي زيادة مداخيلهم بما يعود عليهم في رفع المستوى المعيشي واستمرارهم في النشاط الزراعي ومساهمتهم بتحقيق الأمن الغذائي .

وأضاف “الرويلي” أن الفعاليات تتضمن عدد من الأركان الإرشادية يتم من خلالها خدمة المزارعين وتزويدهم بطرق الاستفادة من المنصات الإلكترونية الخاصة بالوزارة ، كما يتم عرض الأفلام الزراعية التوعوية عن طريق الشاشات الثابتة .

 

 

Advertisements
Advertisements

روابط ذات صلة

مدير عام الهلال الاحمر يزور بلدية البدع‏ بمنطقة تبوك

مدير عام الهلال الاحمر يزور بلدية البدع‏ بمنطقة تبوك
“البيئة” تطلق خدمات الحصول على أذونات العبور إلى المملكة إلكترونياً

“البيئة” تطلق خدمات الحصول على أذونات العبور إلى المملكة إلكترونياً
إطلاق مبادرة نثر البذور بمحافظة ينبع

إطلاق مبادرة نثر البذور بمحافظة ينبع

التعليقات (٠) اضف تعليق

التعليقات مغلقة

Advertisements