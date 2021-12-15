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مؤسسة سعي توقع عقوداً وظيفية لـ105 شباب وفتيات من الأشخاص ذوي الإعاقة

مؤسسة سعي توقع عقوداً وظيفية لـ105 شباب وفتيات من الأشخاص ذوي الإعاقة

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مؤسسة سعي توقع عقوداً وظيفية لـ105 شباب وفتيات من الأشخاص ذوي الإعاقة

مؤسسة سعي توقع عقوداً وظيفية لـ105 شباب وفتيات من الأشخاص ذوي الإعاقة
https://almnatiq.net/?p=1085699
المناطق_متابعات

نظمت مؤسسة “سعي” الوقفية لتأهيل وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، في الرياض اليوم، حفل توقيع عقود وظيفية لـ105 شباب وفتيات من ذوي الإعاقة مع مجموعة من الشركات الداعمة في مختلف مناطق المملكة.

كما صاحب حفل التوقيع، افتتاح “معرض ملهمون”، الذي شارك فيه 10 مبدعين من ذوي الإعاقة (الحركية، والبصرية، واضطراب طيف التوحد، ومتلازمة داون).

يشار إلى أن “سعي” تهدف لتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة وتأهليهم لسوق العمل، إضافة إلى استحداث برامج مستقبلية تسهم في تطوير وتعزيز كفاءة الأشخاص ذوي الإعاقة وتحقق طموحاتهم.

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