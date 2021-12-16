«المرور» يُبلغ مواطن بالعثور على مركبته المسروقة بعد 10 سنوات.. ويطلب منه طلبًا صادمًا

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في واقعة غريبة، تعرض مواطن إلى سرقة مركبته قبل 10 أعوام وأبلغ سلطات المرور لكن مرت الأيام والسنون ولم تصله أي إفادة بشأن مركبته، لكن ليس هذا أشد غرابة من العثور عليها بعد هذه السنين وطلب مبلغ كبير مقابل حجز مكان شغلته في المرور.

فقد أبلغ عصام العتباني سلطات المرور في جدة عن سرقة سيارته الشيفروليه “إمبالا” موديل العام 1982، والتي لم تكن وقتها أقل فخامة من نظيراتها الأمريكيات، والتي ظلت طي النسيان لسنوات حتى فقد صاحبها الأمل في عودتها.

وبعد أن أبلغ المواطن الجهات الرسمية عن رحيلها من عهدته، واستودعها عند المجهول، جاءت الرياح بعد سنوات بما لا تشتهي السفن، إذ أبلغته إدارة مرور الصحافة أن مركبته موجودة في الحفظ والصون في “الحجز” وطلبت منه المسارعة إلى تحريرها بعد سداد مبلغ يزيد على ثمانية آلاف ريال مقابل تكاليف الحجز، فصُدم صاحبها ليسأل في سره وعلنه: ماذا لو كانت “إمبالا” نزيلة فندق 5 نجوم على البحر؟.

وأضاف أنه ليس من سمع كمن رأى، فالسيارة الموجودة في حفظ وصون إدارة المرور صورتها تغني عن السؤال إذ أكل عليها الدهر وشرب، وذابت عجلاته وانصهر حديده في لظى شمس جدة، فما عادت كما كانت حسناء تسر الناظرين.. هل يعهدها إلى المرور تفعل بها كما تشاء.. أم يحملها إلى مشرحة التشليح بعد سداد قيمة استراحة المركبات الخربة بوسط جدة؟.