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فيصل بن سلمان يرعى حفل تكريم الفائزين بجائزة عبداللطيف الفوزان لعمارة المساجد “الدورة الثالثة”

فيصل بن سلمان يرعى حفل تكريم الفائزين بجائزة عبداللطيف الفوزان لعمارة المساجد “الدورة الثالثة”
https://almnatiq.net/?p=1085721
المناطق_المدينة المنورة

رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، حفل تكريم السبعة المساجد الفائزة بجائزة عبد اللطيف الفوزان لعمارة المساجد في الدورة الثالثة الحالية للفترة من 2017 إلى 2020.

وتهدف الجائزة إلى الاهتمام ببيوت الله وجماليتها، كما تسعى إلى إعادة الدور الحضاري للمساجد كمراكز للإبداع، وتوفير قواعد بيانات ومعلومات علمية معمارية وفنية مهنية، وإتاحتها للمعنيين والمتخصصين مجاناً، بالإضافة إلى عدد من المنصات الإلكترونية الموثوقة وبلغات مختلفة،إذْ تُوفر مخزونًا وافرًا من الصور والرسومات والأشكال الهندسية المعمارية والسير الذاتية لرواد عمارة المساجد في العالم.

واشتملت الجائزة على أربع فئات: فئة المساجد المركزية ذات التأثير والحضور على المستوى الوطني في كل بلد، وفئة المساجد التي تقام عليها صلوات الجمع، وفئة مساجد الأحياء، إضافة إلى فئة المساجد المجتمعية التي تمنح للمجتمعات المحلية تقديراً لجهودها في العناية بالمساجد.

وفاز بالجوائز من المملكة العربية السعودية مسجد مركز الملك عبدالله المالي في مدينة الرياض، ومن جمهورية مصر العربية مسجد الباصونة في سوهاج، ومن جمهورية بنغلاديش الشعبية المسجد الأحمر، ومن جمهورية إندونيسيا مسجد غرب جاوا، ومن جمهورية تركيا فاز مسجد سنجقلار في إسطنبول، ومن لبنان مسجد الأمير شكيب أرسلان في بلدة المختار، وأخيراً مسجد جين الطيني من جمهورية مالي بفئة المساجد المجتمعية.

يُذكر أن جائزة عبد اللطيف الفوزان لعمارة المساجد هي إحدى مبادرات برنامج الفوزان لخدمة المجتمع، الذي يعنى بتطوير وإدارة العديد من المبادرات النوعية ذات الأثر المستدام لتمكين المجتمع وخدمة الاقتصاد والبيئة

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