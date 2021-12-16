جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن تنظم معرضًا ومسابقة لتعزيز مهارات الابتكار

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نظّمت الكلية التطبيقية في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن ، معرض ومسابقة مشاريع التخرج، الذي يقام في نسخته السابعة لدعم مشاريع الطالبات، وخلق بيئة تنافسية إيجابية تعزز مهاراتهن على الابتكار والإبداع للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1443هـ.

وقدّم المعرض تسعة مشاريع تحمل أفكارًا ريادية قابلة للتطبيق والتحويل إلى واقع في المجالات المختلفة، بمشاركة 49 طالبة من قسم العلوم الإدارية، وقسم علوم الحاسب وتقنية المعلومات بالكلية.

وحصل على المركز الأول من قسم علوم الحاسب “مشروع النقل”، وهو موقع يُمكِّن العملاء من حجز القطار أو الحافلة في مدينة الرياض، بينما حصل على المركز الثاني “medical supplies”، وهو مشروع يهدف إلى الإسهام في بناء مجتمع صحي من خلال تقديم الأدوات الطبية.

وحقَّق المركز الأول من قسم العلوم الإدارية مشروع “لاكونتيتا”، لعرض منتجات فريدة تقدم في صناديق لأطباق عالمية بداخلها وصفات لطهاة عالميين من اختيار العميل، فيما حصل على المركز الثاني take a book””، وهو عبارة عن شاحنة متنقلة تحمل العديد من الكتب والاحتياجات القرطاسية كافة، كما أحرز المركز الثالث: مشروع “mama help” لتوفير مربيات أطفال في مراكز التسوق.

يُذكر أن المشاريع الفائزة اُختِيرَت بعد عرضها على لجنة تحكيم تضم مستشارات في مجال ريادة الأعمال، والمجال التقني من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، ومركز ريادة الأعمال، معتمدين على عدداً من المعايير أهمها النظر في فكرة المشروع، ومدى استخدام الابتكار، وحاجة السوق أو المجتمع للمنتج أو الخدمة، وجاذبية الفكرة للمستثمرين والعملاء.